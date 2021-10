Ciclista se rehabilitó ante Bahía Basket

Ciclista Juninense se rehabilitó anoche ante Bahía Basket, a quien se impuso por 79 a 73. El partido no se le presentó favorable. Los bahienses dominaron casi tres cuartos con un básquet fluido y contundente. El Verdirrojo recién lo pudo dar vuelta a falta de cuatro minutos para terminar el tercer cuarto, con una concreción de la figura del partido –Christian Boudet- (49-48) y luego se fueron prestando el marcador.

En el último cuarto, Ciclista sacó una pequeña luz de diferencia, empujado por el trío Boudet-Tamburini-Lambrisca. Más allá de esto, llegaron a un final complicado para el dueño de casa, donde Daniel Jaule utilizó todos los elementos que tuvo a mano para cerrarlo de acuerdo a los manuales y alzarse con una merecida y necesaria victoria en La Liga Argentina.

Hoy no se juega porque las delegaciones tienen descanso. El sábado se reanuda y la competencia termina el domingo.

Mañana

14 Bahía Basket vs Gimnasia (La Plata)

16.30 Deportivo Viedma vs Quilmes

19 Del Progreso vs Estudiantes (Ola)

21.30 Villa Mitre vs Ciclista

Domingo 31

14 Quilmes vs Bahía Basket

16.30 Estudiantes (Ola) vs Deportivo Viedma

19 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

21.30 Ciclista vs Del Progreso.