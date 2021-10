Ciclista perdió contra Deportivo Viedma

Ciclista Juninense le aguantó medio tiempo al líder indiscutido de la zona “C” Sur, Deportivo Viedma (45-44). En el tercer cuarto el Verdirrojo se quedó notablemente y Deportivo lo pasó por arriba. Fue 94 a 69. Hoy Ciclista enfrenta a Bahía Basket, desde las 21.30.

Hoy

14 Quilmes vs Del Progreso

16.30 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre

19 Gimnasia (La Plata) vs Deportivo Viedma

21.30 Ciclista vs Bahía Basket



Sábado 30

14 Bahía Basket vs Gimnasia (La Plata)

16.30 Deportivo Viedma vs Quilmes

19 Del Progreso vs Estudiantes (Ola)

21.30 Villa Mitre vs Ciclista

Domingo 31

14 Quilmes vs Bahía Basket

16.30 Estudiantes (Ola) vs Deportivo Viedma

19 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

21.30 Ciclista vs Del Progreso