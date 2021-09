Argentino perdió anoche con Peñarol de Mar del Plata

Argentino volvió a perder en el Torneo Súper 20, esta vez abultadamente ante Peñarol de Mar del Plata por 90 a 70.

Nada para festejar, mucho para mejorar. El Turco recibió 12 triples en solamente tres cuartos. Un disparate.

Los sistemas defensivos ampliados al perímetro son una cuestión primordial para trabajar en la semana. Y ofensivamente con 70 goles es inviable ganar en la Liga Nacional.

Después, el resultado es meramente anecdótico en un campeonato de preparación donde todavía a Argentino le falta sumar un extranjero.

Nuevas fechas

El área de Competencias de la AdC confirmó las fechas de inicio de la segunda parte del torneo. Comenzará el 9 de octubre para la zona Norte y el 10 para la zona Sur.

Ayer

Obras 92 - San Lorenzo 77

Argentino 70 - Peñarol 90

Atenas 70 vs Oberá 63

Olimpo 80 vs Comunicaciones 70

Quimsa 91 vs La Unión 72

Riachuelo 65 vs San Martín 67

Hoy

19 Obras – Peñarol | El Templo del Rock

21 Unión – San Lorenzo | Roberto Pando

21 Boca – Gimnasia | Luis Conde

21 Hispano – Ferro | Héctor Etchart

21:30 Argentino – Platense | El Templo del Rock

30 de septiembre

19 Gimnasia – Obras | El Templo del Rock

19 Peñarol – Hispano | Luis Conde

21 Ferro - Unión | Héctor Etchart

21 San Lorenzo – Argentino | Roberto Pando

21:30 Platense – Boca | Luis Conde.