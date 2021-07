Wes Unseld Jr. entrenará a Washington Wizards

Wes Unseld Jr. acordó su llegada a la franquicia de la NBA, Washington Wizards, reveló en primera instancia el periodista de ESPN, Adrian Wojnarowski, en horas de la tarde. Se convertirá en el vigésimo quinto director técnico de la franquicia. Sustituirá en el cargo a Scott Brooks, quien abandonó la franquicia tras cinco temporadas.

Unseld, hijo de Wes Unseld -Salón de la Fama- y leyenda de la franquicia capitalina, firmó un contrato por cuatro años con la franquicia. De esta manera, regresará al equipo tras su periplo de seis años entre 2005 y 2011 como asistente de Eddie Jordan, Ed Trapscott y Flip Sounders. Además, esta será su primera experiencia como entrenador en jefe.

Washington Wizards ya lo oficializó en sus redes sociales: “Hemos nombrado a Wes Unseld Jr. como el entrenador en jefe número 25 en la historia de la franquicia”. Además, agregó: “Bienvenido a casa, entrenador”. Lo hace luego de tener más experiencia en Golden State Warriors, Orlando Magic y Denver Nuggets.

La palabra del GM de la franquicia NBA

El General Manager de los Wizards, Tommy Sheppard, expresó su emoción por contratarlo como su nuevo DT: “Su sólido historial como táctico en el juego junto con su atención a los detalles en ambos lados de la pelota, combinado con su reputación de desarrollo de jugador y carácter sobresaliente durante sus más de 20 años como entrenador, no dejaron ninguna duda de que él era la mejor opción para guiar a nuestro equipo al siguiente nivel».

Además, Sheppard llenó de elogios a su candidato elegido: «Wes es uno de los entrenadores asistentes más respetados de la NBA y claramente se separó del grupo grande y diverso de candidatos que consideramos». Unseld Jr., en cambio, se mostró feliz por el desafío: «Quiero agradecer a Tommy y al Sr. Leonsis por la oportunidad de liderar a este talentoso equipo tanto dentro como fuera de la cancha y continuar moviendo la franquicia en una dirección positiva».

JaMychal Green es jugador libre

Según lo informado por Shams Charania, JaMychal Green –que fue compañero de Facundo Campazzo- decidió no aceptar su opción de jugador para seguir en Denver Nuggets y entrará en la agencia libre, al igual que Will Barton lo hiciera días atrás. Green declinó la opción que le aseguraba 7.6 millones de dólares para la temporada 2021/22.

Charania también aseguró que igualmente se espera que tanto el jugador como la franquicia lleguen a un acuerdo nuevo y no deje el equipo. El interno de 31 años llegó a los Nuggets esta pasada temporada y tuvo promedios de 5.4 puntos y 5.2 rebotes en 58 encuentros. Fue un buen complemento desde el banco y se vio una buena química con el base argentino Facundo Campazzo, sobretodo en ataque a partir del pick and pop, donde Green tuvo buenos porcentajes de tres puntos, con 39.9% de efectividad.