Facundo Corvalán: "Llegar a Brasil es un lindo desafío"

El juninense Facundo Corvalán decidió dejar Europa esta temporada y arribó a Minas Tenis Club de Brasil, donde jugará la Liga NBB y también la Champions League.

Sobre su llegada, el destacado base oriundo de nuestra ciudad, expresó: “Ya pasaron diez días de mi llegada, contento en general con todo. La ciudad, lo poco que conocí me fue gustando, las instalaciones del club son increíbles, los compañeros buena onda todos, el entrenador lo mismo. Se nota que cuidan bastante al jugador y a la persona que lo rodea, así que eso es muy importante”.

Desde su ida a España, Corvalán mejoró algunos aspectos de su juego, tal cuál él lo expresó: “Un jugador bastante más maduro, que entiende mucho más los tiempos del partido, con diferentes armas. Ahora domino un poco más los ritmos y los cambios, no juego siempre a la misma intensidad. Mi esencia la mantengo siempre igual, la intensidad, mi entrega, pero le agrego la calma en ciertos momentos y más conocimiento en cuanto a lo táctico”.

Sobre su nuevo equipo, Corvalán dio su visión sobre la conformación de Minas: “Podemos jugar todos, hay una buena competencia interna y hay que estar al cien en cada entrenamiento, peleando cada minuto, así se forman buenos equipos. Creo que va a ser una buena temporada, ya estuve viendo bastantes partidos de la Liga, se juega bastante fuerte y creo que me voy a poder adaptar bien a la competencia”.

Además, el exjugador de Bahía Basket dio sus razones para haber elegido este nuevo destino: “Me convenció la posibilidad de la doble competición, es una liga muy fuerte y cada año se arma mejor. Creo que es un lindo desafío, porque hay pocos argentinos en la Liga, y que te tengan en cuenta es algo muy bueno, una institución como Minas que tiene atletas en todos los deportes de primer nivel y sus instalaciones son de primer nivel. El nivel de la Liga es muy bueno y jugar la Champions League va a ser algo muy motivador para todos. Buscaba un poco eso, tener más partidos, poder seguir creciendo y poner mi nombre en un mercado como el de Brasil”.

Se recuperó de una lesión

El base juninense viene de jugar en el Huesca español, elenco en el que tuvo un inicio accidentado por una lesión en su pie y luego cerró la temporada a buen nivel y dejando a su equipo en la LEB Oro.

“Fue la primera lesión que tuve y sin dudas me costó el hecho de sobrellevarla, tuve momentos de todo tipo, pero siempre intentando hacer todo lo que podía. Fue más fácil, trabajando aspectos de dribbling, gimnasio, nunca quieto. El día a día se hizo más rápido, pero no tuve tiempo de ponerme al cien porque cuando ya me sentía bien y el pie no tenía dolor me mandaron a jugar y quizás el proceso fue un poco rápido, quizás necesitaba un par de semanas más para agarrar ritmo. Pero sobre el final de la temporada la pude dejar atrás, ya me sentía a un nivel alto y una intensidad a la que estoy acostumbrado, eso hizo que me quede con la sensación de esos últimos partidos que fueron positivos y dejamos al Huesca en LEB Oro”.

Sobre la competencia española, nuestro coterráneo opinó: “Es una Liga dura, bastante distinta a la argentina porque son distintos estilos de juego, se juega duro en defensa, tiene mucho táctico, de poner todas las neuronas en el juego. Creo que a mí como jugador era algo que estaba buscando, que necesitaba hacer hincapié y potenciar en mi juego. Así que fueron dos temporadas que me sirvieron. Es una liga dura, está a un nivel similar a la Liga Argentina, pero hoy en día está un poco mejor, con jugadores de todo el mundo, equipos con buenas instalaciones y todo bien ordenado. Me gustó mucho, fue una competición que disfruté”.

Por último, en la postemporada tuvo un paso por el Dow Center para prepararse, al igual que lo hicieron jugadores como Máximo Fjellerup o Martín Fernández. El base comentó las razones que los llevan a elegir a Bahía Basket para volver y seguir entrenándose, expresó: “Está todo bien organizado para que el jugador pueda crecer y desarrollarse, no importa el momento de la temporada. Estuve tres semanas y volví con otra cabeza, con mejorías en cuanto a lo técnico. Tenés a muchísimos entrenadores dispuestos a ayudarte y está todo muy bien armado como para que uno se sienta cómodo. Además, hay muy buenas vibras, cada jugador está enfocado, tiene objetivos claros, entonces la motivación siempre es alta para el entrenamiento. A los que nos gusta entrenar es difícil de encontrar eso y no está en todos lados, y rodearte de personas así motivan y obligan a exigirse al máximo”, cerró "Facu" Corvalán.