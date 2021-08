Enzo Filipetti: “Quiero crecer como jugador, sumar experiencia y tener minutos reales”

Otro juvenil que regresa a Argentino es Enzo Filipetti, de muy buen paso por Parque Sur de Concepción del Uruguay. El interno habló con Democracia y contó lo que espera en el futuro, además de analizar los primeros entrenamientos del Turco.



Sensaciones

“Tengo alegría y entusiasmo, de estar nuevamente en casa y poder defender al club donde me formé y di mis primeros pasos como profesional”.



Parque Sur

“Mi paso por Parque Sur fue más bueno de lo que esperaba, me sirvió muchísimo para ganar experiencia que era mi principal objetivo, y tener minutos reales de juego que los aproveché de buena manera. Por suerte, me crucé con buena gente que estaba para lo que necesitaba y me hizo aprender muchísimo durante la temporada”.

El plantel

“Me gusta mucho el plantel. Mas allá de los objetivos individuales de cada uno, todos saben para lo que estamos, y a lo que hay que apuntar como equipo. Hay experiencia, juventud y muchas ganas. Falta todavía la llegada del segundo extranjero y estaríamos completos.

Recién nos estamos conociendo, pero me parecen todos buenos pibes y hay buena onda”.



El nuevo DT, Varas

“Al igual que con el equipo recién nos estamos conociendo. Es cercano a los jugadores y buena onda. También es su primer experiencia en Liga Nacional, así que encaja muy bien con el club y los objetivos. Demás está decir que espero lo mejor para él y para el equipo”.



Objetivos

“Quiero crecer como jugador, ganar experiencia, tener minutos reales de juego dejando el 110% para el equipo.

Hay que dejar a Argentino donde se merece. Me estoy preparando y trabajando muy duro para lo que se viene. Espero que pueda de a poco ir volviendo la gente a la cancha, que eso se siente mucho”, finalizó.

Martín sigue en La Unión

Unión va tomando forma para disputar la Liga Nacional. El conjunto santafesino cuenta con dos renovaciones para la 21-22. Concretó mantener la gran parte del plantel y buscará continuar de la misma manera antes del comienzo del torneo.

Por un lado, la continuidad del alero Maximiliano Martín. El capitán, quien llegó proveniente de Oberá en la pasada temporada, fue uno de los mejores jugadores del ascenso del tatengue. Aportó 11.6 ppp, 36% en triples, 6.2 rpp, 1.7 app en 34 partidos disputados.

Un pilar de lujo en las finales ante Villa San Martín (13 pts, 9 rebotes, 5 asistencias y +26 en el primer juego). Sumado al partidazo de cuartos ante Ameghino (18 pts, 9 rebotes, 4 asistencias).

El otro integrante que se mantendrá es Matías Borsatti. Cerró con 6.7 ppp, 57% en dobles, 28% en triples, 2.5 rpp, 1.3 app en 40 partidos con Unión. Ante Independiente (17 pts, 5 rebotes, 4 asistencias y +25 de valoración) fue su mejor encuentro. Lo propio ante San Isidro con 18 pts, 4 rebotes, 2 asistencias y +23. Ambos se suman a Andrés Jaime y Gonzalo Torres.

Además, Unión sumó al bahiense Gonzalo Torres, quien viene de jugar en Instituto y La Unión de Formosa en la pasada temporada de Liga.

Torres viene de una 20-21 donde fue parte de dos equipos. Inició en Instituto, donde jugó 19 partidos (3.8 ppp, 43% en dobles, 3.4 rpp, 0.6 app) con muy poco protagonismo. De hecho, su mejor juego fue ante Bahía Basket (8 pts, 15 rebotes y +19 de valoración). Luego pasó a La Unión de Formosa. Allí jugó por 37 encuentros (5.2 ppp, 3.6 rpp, 0.6 app) donde mejoró individualmente para ayudar al formoseño. Ante Gimnasia CR (17 pts, 6 rebotes y +17) tuvo su mejor partido.

El tatengue seguirá buscando diferentes fichas para su rearmado. Surgió la chance de Pedro Bombino Parada, quien jugó recientemente para Colón en la Liga Argentina y a préstamo de Gimnasia CR. ¿Será una opción Pablo Espinoza? Otro de los anotados tras su sorpresiva salida de Peñarol.