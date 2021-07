Argentino está en la zona de Peñarol de Mar del Plata, Gimnasia de Comodoro Rivadavia e Hispano Americano para el “Súper 20”

El Torneo Súper 20 vuelve a jugarse este año después de la atípica pasada temporada de Liga Nacional de Básquetbol.

Argentino recaló en la zona de Peñarol de Mar del Plata, Gimnasia de Comodoro Rivadavia e Hispano Americano de Río Gallegos. Aun resta definirse el quinto pasajero, que dependerá de quién se consagre campeón en La Liga Argentina.

Masino: “Vuelven los chicos del club”

El presidente de la entidad Turca, Horacio Masino, le dijo a Democracia que: “Nos quedan prácticamente resolver dos fichas. Un cinco titular y un tres suplente. Ahí completamos la plantilla.

Los chicos del club vuelven. Es el caso de Enzo Filipetti y Agustín Cavallín, que fueron cedidos a préstamo para jugar La Liga Argentina a modo que vayan tomando rodaje. También es la idea que se quede Franco Montemagio, que había sido cedido junto con Cavallín a Racing de Chivilcoy.

En cuanto a la deuda de la pasada temporada en el transcurso de la semana entrante terminamos de pagarle a todos los jugadores. Es una tranquilidad arrancar la temporada 2021-22 sin deudas anteriores. Es un logro importante para el club. Se ha hecho un trabajo mayúsculo para poder cumplir con las obligaciones, así que tenemos todo encaminado.

Fue un año especial, muy atípico y poder llegar al inicio de una nueva temporada en septiembre sin las deudas de arrastre es todo un logro para el club.

En el torneo Súper 20 estamos en la zona con Peñarol de Mar del Plata, Gimnasia de Comodoro Rivadavia e Hispano Americano de Río Gallegos. El otro participante, como no está Bahía Blanca, depende de quién ascienda de La liga Argentina. Si es uno del sur (Villa Mitre de Bahía Blanca o Quilmes de Mar del Plata) integrará la zona nuestra. Caso contrario que ascienda un club de la zona norte, se evaluará oportunamente por zona geográfica la conveniencia de quien pasa a nuestro grupo.

Esto se juega con giras, ida y vuelta. Se evalúa jugar con gente, de acuerdo a la evolución de la pandemia, y un aforo determinado de público.

El 3 noviembre comienza la Liga propiamente dicha con 38 partidos ida y vuelta. Se hablaba luego de hacer un play in (un solo partido) del 13 al 16, pero se dio marcha atrás.

El problema era, por ejemplo, si le tocaba a La Unión de Formosa contra Hispano Americano de Río Gallegos. ¿Dónde se juega?. Semejante gasto, de norte a sur, miles de kilómetros.

Se retoma la forma de juego de la pasada temporada. Del 1 al 12. Del 13 al 18 se salvan. Y 19 y 20 por la permanencia” concluyó.

El exArgentino Chaz Crawford vuelve a Formosa

Chaz Crawford tendrá su tercera temporada jugando la Liga Nacional con la camiseta de La Unión de Formosa. Es la sexta ficha mayor para el elenco que conducirá el juninense Eduardo Japez para la edición 2020/21.

El pivote nacido en Philadelphia el 12 de abril 1984 viene de competir en la Liga Uruguaya con Goes bajo la conducción técnica de Guillermo Narvarte coincidiendo allí con otro exLa Unión de Formosa, Alexis Elsener.

Como señalamos, será el tercer año de Crawford en La Unión ya que tuvo pasos consecutivos en las Ligas 2017/18 y 2018/19. Previamente jugó para Quimsa de Santiago del Estero 2014/15 y Argentino de Junín 2015/16 y 2016/17 y su cuarto equipo en la LNB fue Comunicaciones en la 2019/20.

Con la contratación de Crawford, Japez suma su sexta ficha al plantel que queda conformado de esta manera: Nicolás Ferreyra, Jonathan Maldonado, Patricio Tabarez, Lucas Arn, Fernando Podestá y Chaz Crawford, todos como fichas mayores; y Matías Caire como U23.

El otro foráneo es Zac Cuthberston, un estadounidense de 24 años y 2.01 metros.

El norteamericano juega de ala pivote y en la última experiencia estuvo en Alemania, jugando en el Hamburgo la segunda división de dicho país. Allí promedió 5.4 puntos y 2.9 rebotes en más de 15 minutos por encuentro, de media, en un total de 37 partidos.

Luego de egresarse de la universidad, donde terminó jugando en la Universidad de Carolina, emigró a Suecia para jugar en el Boras de la máxima categoría y luego en Israel, en el Maccabi Ashdod de la primera división. Desde allí, partió hacia Alemania.

Phillip Lockett llega a Peñarol

Un nuevo refuerzo para Peñarol de Mar del Plata pensando en la 21-22. El elenco de Ramella tendrá al internacional nacionalizado Phillip Lockett (33 años, 2,01) procedente de Platense en la pasada temporada con 11 puntos, 6.8 rebotes y 1.3 asistencias en 25 minutos al cabo de 31 partidos de promedios.

Phillip Lockett jugó en Sportivo Ben Hur de Rafaela (2005 a 2008), Quimsa de Santiago del Estero (2007/08), Italiana de Charata (2008/09), Olimpia de Venado Tuerto y Central San Javier (2010), Española de San Luis (2011), Regatas Uruguay (2013), Barrio Parque de Córdoba (2013/14), Uncaus de Sáenz Peña (2014/15), Oberá (2015/16), Tiro Federal de Morteros (2016/17), Obras (2017-2019), Libertad (2019) y Platense sumado a su última presencia de Tigrillos de Colombia.

Su mejor encuentros fue ante Ferro con +32 de valoración merced a 24 pts, 5 rebotes y 4 asistencias. En el primer juego de temporada tuvo 16 pts, 9 rebotes y 6 asistencias con +25 ante Peñarol. El interno tuvo sus excelentes producciones ante Libertad en la 20-21. Primero con 21 pts y 7 rebotes y +24 de valoración. Cuando volvieron a enfrentarse, cerró con 20 pts y 7 rebotes con +22 de valoración.

Peñarol va llenando muy buenas fichas para completar su roster. Ya llegaron Bruno Sansimoni en la base, el escolta Carlos Buemo sumado al alero Federico Marín y el ala pivot Pablo Espinoza. Se mantuvieron Tomás Monacchi como ficha mayor más los U23 Joaquín Valinotti, Nicolás Franco, Lucas Gorosterrazu y el juveniles Thiago Dasso.

Chiarini sigue en Instituto

Instituto Central Córdoba informa la renovación del escolta Mateo Chiarini, quien tendrá su segunda edición con la casaca gloriosa.

El jugador, que surgió en Unión Eléctrica, llegó al club para ser parte del plantel que compitió en la “Copa Osvaldo Arduh” y participó de la BCLA 2021.

En la Liga Nacional, tuvo su debut albirrojo en la primera fecha donde Instituto venció a Atenas y Mateo fue el segundo goleador de la noche con 13 puntos. En total, el escolta disputó 43 encuentros con una media de 10.3 puntos (42.4% en dobles y 35.1% en triples), 2.0 asistencias y 2.3 rebotes.

Llega Elías

Instituto confirmó además que Federico Elías será jugador albirrojo y se suma a las recientes incorporaciones de Whelan, Romano, Gallizzi, Copello, Cuello y Chiarini.

El escolta viene de jugar en Bahía Basket donde disputó 37 partidos de los cuales promedió 16.5 en puntos (48% dobles, 33.2% triples y 73,5% libres) 3.2 rebotes y asistencia 1.8. Con ese porcentaje en tantos fue el sexto mejor anotador en la pasada competencia de la Liga.

“Fede” inició su camino en el básquet en las inferiores del club Argentino, y pasó a Napostá hasta llegar a Bahía Basket donde fue parte de los planteles de Liga de Desarrollo que se consagraron campeones en 2016 y 2017.

El bahiense también integró la Selección de Provincia de Buenos Aires U15 y U17; y en 2017 fue convocado para la Preselección Nacional masculina de la categoría U19. Un año más tarde participó del plantel que representó a la Selección Mayor de Bahía.

Augusto Alonso en Peñarol

Mientras disfruta de su tiempo pretemporada junto a su novia y la familia, el base Augusto Alonso se pone a punto en Sunchales mientras espera el momento de tener que armar bolsos y viajar a Córdoba para afrontar la preparación colectiva que estará bajo la supervisión general del entrenador Sebastián Saborido y particular del preparador físico Martín Carrizo.

"Desde que surgió el interés por Atenas y la posibilidad de jugar en el club, supe que era una gran oportunidad. Se trata de un desafío muy importante en mi carrera", comentó Alonso mientras hacía un break en el gimnasio.

"A eso debo sumarle sin dudas que conozco a Seba (Saborido), lo cual me genera mucha confianza en esta etapa que está por comenzar", agregó el jugador oriundo de Ceres. Al tiempo que explicó: "Personalmente me siento muy cómodo con la idea del entrenador, su forma de entrenar y el estilo de juego que propone".

A la hora de hablar sobre el significado y sensaciones que provoca jugar en el Griego, Augusto no dudó en decir: "Es Atenas. Considero que vestir esta camiseta es algo realmente especial y me genera muchas cosas. Es un club grande y cuenta con una historia enorme dentro del básquetbol argentino".

Sobre sus cualidades, perfil y desafíos, añadió: "Soy un jugador que da el cien por ciento en cada partido. Siempre intento aportar lo que el equipo y el entrenador necesitan de mí. Quiero que podamos cumplir los objetivos que nos propongamos colectivamente; además de crecer en lo personal y poder aprovechar esta oportunidad para seguir sumando experiencia".