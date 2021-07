Ciclista Juninense no pudo con Villa Mitre y definen mañana el pasaporte a las semis

Ciclista Juninense no logró regularidad en el juego y perdió el segundo punto de cuartos de final de La Liga Argentina ante Villa Mitre por 73 a 70.

Ciclista arrancó castigando de afuera con Maximiliano Tamburini (2 triples) y Ralfi Ansaloni (2 dobles). Y cuando Ansaloni salió rápidamente con dos faltas personales en su haber, ingresó su coterráneo Rafael Paulichi que la primera bola que jugó la mandó adentro de tres. A falta de dos minutos y fracción Ciclista ya estaba arriba 18-9.

Hacia el cierre reguló la marcha, apareció Alejo Britos para colaborar con el goleo y terminar el primer parcial ganador por 23-13.

A Villa Mitre le costó muchísimo llegar al gol, a tal punto que de los trece, nueve fueron desde la línea de los tiros libres.

Gran reacción bahiense en el inicio del segundo cuarto haciendo un parcial de 8-2 en menos de dos minutos. Forzó tiros incómodos del Verdirrojo, recuperó pelotas y corrió. Cinco puntos del base José Gutiérrez y un triple de Franco Amigo hicieron sonar las alarmas en el quinteto juninense que frenó el partido con un tiempo muerto computado.

Se clavó Ciclista en la cancha. Hizo dos puntos en 6 minutos, solamente quebrados por un simple de Tamburini, tras una falta técnica a Bollo Suárez (que posteriormente terminó descalificado del juego) para empatar el partido en 26.

No pudo encontrar el gol el quinteto juninense que padeció el cuarto hasta el cierre del primer tiempo, y que con mucha fortuna pudo igualar en 33.

Le costó el tercer cuarto a Ciclista. Se olvidó de jugar en equipo y las individualidades no le dieron los réditos esperados. Recién en el final se soltó y lo pudo cerrar a su favor con mucho de Alejo Britos (2 triples, 1 doble, 1 simple).

Los triples de Villa Mitre (2 de Harina y 1 de Cecchi) fueron determinantes para llevar adelante el marcador en buena parte del juego, más allá que Ciclista lo clausuró mejor: 57-55.

En el último cuarto Ciclista chocó permanentemente contra sus propios errores. Lanzamientos apresurados y jugadas individuales buscando “salvar” al equipo, que no solamente no anduvieron, sino que le dieron la posibilidad única a Villa Mitre de pasar a dominar el cotejo, la que no desperdició.

Los bahienses cerraron el partido de acuerdo a los manuales. Ciclista apuró el trámite de afuera, pero el “chivo” estaba en el lazo. Y Villa Mitre no lo soltó. Por eso ganó 73-70.

Ayer

Lanús 80 (1) vs Quilmes (1) 79

Atenas 68 (0) vs Estudiantes (C) 80 (1)

Ciclista 70 (1) vs Villa Mitre 73 (1)

Racing (Ch) 71 (0) vs Deportivo Viedma 82 (2).