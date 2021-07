Daniel Jaule: “Lo ganamos defendiendo”

Tras la resonante victoria que puso 1-0 arriba a Ciclista Juninense sobre Villa Mitre de Bahía Blanca, el entrenador Daniel Jaule le dijo a Democracia:

“En estas instancias es muy importante el tema de los detalles. Nosotros no le dimos ciertas libertades a ellos como para que no nos anoten mucho en la relación entre el base Gutiérrez y Ramiro Heinrich. Hicimos un sistema de defensa escalonada cuando la bola estaba arriba y que salió perfecto.

Porque recibir 58 puntos en contra, la verdad que lo ganamos defendiendo. Es un plantel táctico que hay que hacerlo a la perfección. Hoy salió.



Ellos son el número dos de la competencia y hace muchos años que vienen jugando juntos. Se conocen de toda la vida y estuvieron alternando todo el tiempo entre el 1 y el 2.

Tienen un montón de argumentos donde uno desde la parte defensiva tiene que hacer un planteo y respetarlo a morir. Fue lo que hicimos. Eso nos dio mucha seguridad en ataque. Jugamos con mucha tranquilidad, inclusive cuando ellos se pusieron a cuatro. Seguimos con mucha tranquilidad y fuimos muy inteligentes en el ataque.

Yo creo que el mejor jugador fue el equipo. Es a lo que apostamos porque nosotros ahora no tenemos un jugador determinante, que va a tomar la bola y nos va a ganar el partido solo. Lo gana el equipo.



Hoy lo ganamos de atrás para adelante y todo el tiempo enfocados en el juego. Cada uno respetando los roles que nos habíamos impuesto a partir de conocer mucho a Villa Mitre.

Cuando es mano a mano todos los cañones se ponen en el equipo contrario. Ves los últimos diez partidos, miras todos los detalles y los atacas en consecuencia.

Ahora veremos qué cosas tenemos que ajustar para mañana (por hoy). Es otro juego distinto y vamos a tratar de llevarlos a nuestro juego, como hoy (por ayer)”.

Tamburini: “Estamos felices, pero no ganamos nada”

Maximiliano Tamburini habló con Democracia y dijo lo siguiente: “Hicimos una defensa perfecta y se notó. Estamos felices pero no ganamos nada. Villa Mitre es un equipazo, con jugadores de tremenda jerarquía. Ahora vamos a descansar ya pensando en mañana (por hoy). Somos unos privilegiados de estar acá y lo estamos disfrutando”.

Ayer

Salta Basket (1) 66 vs Echagüe 68 (1)

Quilmes 72 (1) vs Lanús 67 (0)

Deportivo Norte (0) vs Villa San Martín (1)

Estudiantes (C) 77 (1) vs Atenas (0)

Estudiantes (T) 70 (1) vs Unión (Sf) 85 (1)

Villa Mitre 58 (0) vs Ciclista 72 (1)

Barrio Parque 77 (0) vs Ameghino 95 (2)

Deportivo Viedma 82 (1) vs Racing (Ch) 61 (0)

Hoy

11 Lanús vs Quilmes

14 Atenas vs Estudiantes (C)

17 Ciclista vs Villa Mitre

19 Racing (Ch) vs Deportivo Viedma

Sede Córdoba

Martes 12/7

Echagüe vs. Salta Basket

Villa San Martín vs. Deportivo Norte

Unión (SF) vs. Estudiantes (T)

Ameghino vs. Barrio Parque

Sede Viedma

Miércoles 14/7

Quilmes vs. Lanús

Estudiantes (C) vs. Atenas

Villa Mitre vs. Ciclista

Deportivo Viedma vs. Racing.