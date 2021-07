Ciclista Juninense enfrenta a Villa Mitre de Bahía Blanca por el pasaporte a semifinales

Ciclista Juninense tiene esta noche la última chance de definir el pleito contra Villa Mitre de Bahía Blanca.

En juego está el pasaporte a semifinales de la zona sur de La Liga Argentina de Básquetbol.

Ambos equipos mostraron sus armas en los juegos anteriores. El primero fue cómodo para Ciclista Juninense. El segundo quedó en manos de los bahienses en un cotejo enredado, cortado, sucio.

Villa Mitre no podrá contar con el ala pivot Juan Javier Bollo Suárez, quien fue descalificado en el segundo punto por excederse en los reclamos hacia los soplapitos de turno. Sin duda una baja importante desde el vamos.

Ciclista estuvo revisando ayer el video del partido anterior para ver los errores in situ y de esta manera retocar los ajustes necesarios como para no dejar librado nada al azar.

El partido se cambió de las 17 a las 19, lo que le permite a ambos contrincantes tener dos horas más de descanso.

Dirigirá este juego como árbitro principal el pilarense Sebastián Moncloba. Lo van a acompañar los capitalinos Alejandro Trías y José Domínguez.

Ayer

Echagüe 69 (1) vs Salta 95 (2)

Unión 89 (2) vs Estudiantes T 72 (1)

Hoy

16 Quilmes vs Lanús

19 Villa Mitre vs Ciclista

Cruces sur (semis)

Dep. Viedma vs. Quilmes o Lanús

Estudiantes Cdia. Vs Ciclista o Villa Mitre

Cruces norte (semis)

Salta Basket vs Villa San Martín

Ameghino vs Unión de Santa Fe

Battistino: “Nos jugamos una final”

Mateo Battistino habló con Democracia en la previa del tercer partido definitorio ante Villa Mitre y dijo lo siguiente: “Nos jugamos una final, sabemos que será difícil, pero a ellos les costó mucho hacernos puntos y nuestro juego defensivo fue excelente. Nuestra campaña es muy buena, ahora queremos coronarla con este triunfo que nos vendría bárbaro para pasar a semis y seguir escalando. El equipo está fuerte y está muy bien, porque tenemos que corregir errores que tuvimos y le regalamos a ellos puntos fáciles, sino no nos ganaban. Esperemos hacer un buen partido y concentrados como hasta ahora”.