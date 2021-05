Horacio Masino: “Realizaremos obras en el gimnasio alternativo del Club”

Horacio Masino, presidente del club Atlético Argentino, le contó a Democracia que la entidad está por realizar un proyecto edilicio en el gimnasio alternativo. Esto dijo: “La idea es modificar el gimnasio alternativo que tenemos. Estamos trabajando con una arquitecta, quien está preparando un bosquejo de lo que se puede ampliar.

Queremos optimizar el espacio que tenemos. La idea consistiría en subir el techo unos tres o cuatro metros y hacer una losa intermedia que vaya desde el suelo hacia aproximadamente tres metros.

Entonces, abajo funcionaría todo lo que es gimnasio de trabajo general con el complemento de pesas. Esto nos llevaría un tercio de la cancha actual, aproximadamente. Luego habría espacio para hacer un buffet, voltear la pared delantera para colocar unos blindex. Además, anexar un showroom. Estamos detrás del subpatentamiento de la marca Argentino, para poder comercializar todo tipo de elementos como indumentaria, artículos escolares, etc. Queremos darle también una vida más social, donde el socio pueda venir a realizar ejercicios y por qué no compartirlos con los jugadores del club.

Arriba trasladaríamos la cancha alternativa, respetando los siete metros de altura del techo reglamentario, con vestuarios y demás. No podemos dejar la cancha abajo porque hay que hacer columnas de apuntalamiento y eso va a quitar un poco de espacio.

Ya está avanzado el proyecto de arquitectura para después comenzar a trabajar con los materiales que nos solicite y arrancar. Queremos tenerlo listo para los primeros días de octubre.

La verdad que es un sector que tenemos para divisiones formativas y femenino, que consideramos podemos darle otra mayor utilidad”.



La casa de Almirante Brown

“En cuanto a la casa que tenemos enfrente del club, donde actualmente está el gimnasio de pesas, tenemos otros proyecto en mente.

Queremos hacer unos seis departamentos chicos para alojar a los reclutados. Una sala de reuniones y pasaríamos la secretaría ahí.

La idea es hacer un comedor comunitario para los reclutados. Que tengan su departamento, veremos si podemos hacerlo con baño privado o no. Que coman todos ahí sería ideal. Tenemos un equipo de trabajo de diez u doce chicos de entre treinta y treinta y cinco años que está colaborando permanentemente con el club. Ayudan mucho a las formativas. Hay un par que se encargan de lunes a lunes de darles de comer a los tres jugadores reclutados. Ellos hacen la comida y se la llevan a donde están alojados. Todo con donaciones que hacen las casas de comercio, verdulería, carnicería, pollería, etc. Estas cosas a veces no se ven, la gente no las conoce. Es un grupo hermoso de trabajo, la mayoría hijos de ex jugadores, hinchas, socios, que hace un trabajo en silencio muy bueno. Están supervisados por la comisión directiva y se dedican a las divisiones formativas. No tienen nada que ver con la Liga, que es un apéndice aparte en el club. No queremos mezclar las cosas. Lo que es escuelita hasta primera local tiene una administración. Lo que es Liga Nacional, tiene otra contabilidad aparte. No se mezclan los tantos en la parte económica, son diferentes. La Liga tiene su presupuesto y se cumple a rajatabla. Nunca se saca dinero de un lado para tapar el otro.

Son todos proyectos de obra que están en carpeta y que el club se merece tener”.



La partida de Huarte

“Los hechos fueron así. Cuando se presentó a mí y a Velazco nos dijo que tenía otro emprendimiento debido a su edad, a la familia, que se dedicaría a la parte inmobiliaria.

Nos pareció una cosa lógica. A los pocos días, leemos en Democracia que estaba en el mercado de los entrenadores profesionales.

Nos sorprendió porque a la semana leemos en Democracia que se iba a Hispano de Río Gallegos.

La verdad que nos sorprendió porque si él pensaba seguir dirigiendo, cosa que no nos expresó en la primera reunión, ni siquiera nos dio la chance de poder hacerle una oferta. No tuvimos siquiera esta posibilidad de ofertar para una posible continuidad. No cayó bien en la comisión. Respetamos las decisiones, pero no quiere decir que las compartamos. Le deseamos lo mejor, nació en el club, todo bien, pero sorprendió la decisión”.



¿Quien viene?

“Me están ofertando 20 técnicos por día, más o menos en promedio. Nosotros no nos vamos a salir de la forma de trabajo. Tenemos un presupuesto y sabemos hasta donde podemos pagar. Quien venga va a tener que amoldarse a lo que se puede pagar y trabajar con los recursos con los que cuenta el club. Nosotros pagamos hasta donde podemos, que no quiere decir que el profesional no merezca lo que pide. Se tienen que adaptar al presupuesto nuestro”.