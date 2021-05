La burbuja de Ciclista se reanuda el miércoles 9

La Asociación de Clubes de Básquetbol ratificó la reanudación de La Liga Argentina para el miércoles 9 de junio.

Una de las sedes es Ciclista Juninense, que de esta manera completará lo que se inició a mediados del presente mes de mayo.



Fixture Junín

Resultados

Quilmes 66 vs. Parque Sur 73

Estudiantes (O) 57 vs. Estudiantes (C) 62

Ciclista 74 vs. Rocamora 78



Miércoles 9/6

11:00 - Quilmes vs. Estudiantes (C)

15:00 - Estudiantes (O) vs. Rocamora

17:30 - Ciclista vs. Parque Sur



Jueves 10/6

11:00 – Parque Sur vs. Estudiantes (O)

15:00 -Rocamora vs. Quilmes

17:30 - Estudiantes (C) vs. Ciclista



Viernes 11/6

16:30 - Ciclista vs. Estudiantes (O)



Fixture Lanús

Miércoles 9/6

10:30 - Rivadavia vs. Villa Mitre

13:00 - Dep. Viedma vs. Racing

15:30 - Gimnasia vs. Del Progreso

18:00 - Lanús vs. Atenas



Jueves 10/6

10:30 - Del Progreso vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Villa Mitre

15:30 - Atenas vs. Gimnasia

18:00 - Dep. Viedma vs. Lanús



Sábado 12/6

10:30 - Del Progreso vs. Racing

13:00 - Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 - Rivadavia vs. Atenas

18:00 - Lanús vs. Villa Mitre



Domingo 13/6

10:30 - Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Atenas

15:30 - Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00 - Del Progreso vs. Lanús



Martes 15/6

11:00 - Racing vs. Rivadavia.