Arranca el diecinueve de febrero con un ascenso

La Liga Argentina contará con un ascenso y tendrá su comienzo el 19 de febrero. Se competirá hasta mediados de junio. Ayer se reunieron los representantes del Norte y del Sur para definir el formato, aunque quedó en veremos la plaza de la Liga Sudamericana.

Hay varias cosas que quedaron el claro. El torneo se jugará bajo el sistema de ida y vuelta (contra los de la misma zona) y habrá un ascenso.

Serán 30 elencos (16 en el Norte y 14 en el Sur). Hay varios equipos del Federal con chances claras de sumarse (Estudiantes de Tucumán, Lanús, Riachuelo de La Rioja y Colón de Santa Fe).

Serán tres meses de serie regular (clasificando los 8 primeros) y un mes de playoffs para definir el torneo con sedes para generar entre 36 y 38 partidos.

Quedó en veremos el tema de la Plaza Sudamericana considerando que Oberá (quien la obtuvo de la pasada campaña) aún no la usó para la competencia.

No están confirmados todos los equipos. Algunos elencos del Norte pidieron unos días para ratificar su presencia, y a la espera de lo que sucederá en el Sur con varios candidatos a tomar las plazas y otros a desistir de la competencia por completo. Quedó desechada la opción del no ascenso, la cual llegó a ser la primordial por momentos.



Capponi, tercer confirmado en Depo Viedma

El equipo viedmense fortalece su identidad local. A la llegada de Capponi, se suma la renovación de Matías Eidintas y Lucas González, otros dos jóvenes nacidos en la ciudad.

Capponi viene de disputar la temporada pasada con Central Entrerriano, donde promedió 9,6 pts con 1,9 reb y 1 asis por noche, antes de la suspensión por el avance del Covid-19.

De hecho, fue valuarte del equipo entrerriano que logró el ascenso en 2019 (junto a Villa Mitre de Bahía Blanca) y luego fue campeón del Torneo Federal de Básquet.

Además, Capponi, Eidintas y González ya cuentan con un antecedente particular: los tres integraron el histórico equipo del club San Martín que logró el Campeonato Nacional U15 en diciembre de 2009, muy recordado en la ciudad.



López en América

Con gran parte de su plantilla definida, Sportivo América continúa construyéndose de cara a la próxima Liga Argentina y durante el fin de semana anunció la llegada de Francisco López. El equipo rosarino no se detiene y sigue fortaleciéndose con la mente puesta en el próximo certamen.

López es un alero de 1,94 metros y 21 años (nació el 17 de marzo de 1999 en Rosario, Santa Fe) que llega tras su paso en Libertad de Sunchales, donde tuvo minutos en el equipo de Liga de Desarrollo de los Tigres. Promedió 6,5 puntos y 4,5 rebotes en la pasada temporada.

El joven perimetral llegó a Libertad en 2017, aunque surgió de las inferiores de Temperley de Rosario. Tuvo algunos minutos en Liga Nacional con Libertad durante las últimas campañas, llegando incluso a tener roce internacional al disputar la Liga Sudamericana del 2018 con el club sunchalense.

Con estas novedades, Sportivo América, que seguirá siendo dirigido por Hugo Luna, tiene confirmados en su plantel a: Víctor Cajal, Pablo Fernández, Germán González, Alejandro Madera, Anthony Joseph, Emilio Stucky, Franco Pallotti, Leandro Chorvat, Ignacio García y Francisco López.



Salvattori a Villa Mitre

Los Guerreros siguen confeccionando el plantel que presentarán en la próxima temporada de la Liga Argentina y por estas horas han ido anunciando los lugares que ocuparán las fichas menores.

En este caso, se confirmó que Branco Salvatori ocupará una de las fichas U23 del plantel, siendo confirmado como uno de los refuerzos y caras nuevas que tendrá el equipo de Lisandro De Tomasi. De esta forma, los bahienses tienen dos de estas cuatro fichas U23 cubiertas (el otro es Julián Kloster).

Salvatori es un prometedor base de 21 años (nació el 30 de abril de 1999 en Bahía Blanca, Buenos Aires) y 1,84 metros. Con pasado en Pacífico, donde se proyectó de gran forma, en el último curso formó parte de las filas de Pérfora en el Torneo Federal.

Con el equipo de Plaza Huincul lideró una muy buena campaña, destacándose más allá de su marcada juventud y promediando sólidos números: 7,7 puntos, 2,6 rebotes y 2,4 asistencias en 19 presentaciones.



Falcón se suma al staff técnico de Viedma

De 42 años, el coach (Nivel 3, Eneba) cuenta con una vasta experiencia en el ámbito, con grandes logros en divisiones formativas y selecciones provinciales. También fue tecnificador provincial CABB del Plan Formativo entre 2017 y 2019.

En torneos de la ABVI, Falcón fue cinco veces campeón U13, seis veces campeón U15 y una vez campeón U17, con diferentes instituciones. También fue campeón provincial U15 en 2012 con Jorge Newbery y 2019 con Villa Congreso, además de haber logrado el Torneo de Primera en 2013.

En 2017, recibió la mención de la CABB como Mejor Entrenador Formador en el Torneo Argentino U15.

Entre 2016 y 2019 fue entrenador de las selecciones provinciales menores de Río Negro en Campeonatos Argentinos de Selecciones, Juegos Epade y Juegos de la Araucanía.

También cuenta con múltiples instancias de formación, incluido un curso de capacitación a Serbia en 2013 y es entrenador jefe en el Cors Falcon, un grupo multidisciplinario enfocado en el desarrollo integral del deportista y en especial del básquet.