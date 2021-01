Argentino jugará mañana ante Obras Sanitarias

Argentino termina de preparar el juego ante Obras Sanitarias de la Nación. Si bien ya le ganó en el juego de ida, este será otro partido completamente distinto.

El Tachero viene con seis juegos ganados como racha consecutiva en su haber y tiene sed de venganza ante el Turco Juninense.

Argentino viene golpeado por dos derrotas seguidas y encima mañana le toca jugar con un candidato.

Se jugará en el mítico estadio rockero del porteño barrio de Núñez, desde las 19.



Cantón en Comunicaciones

El Club Comunicaciones informa que tras los hisopados realizados en las últimas horas a todo el plantel que disputa la Liga Nacional, el jugador Austin Williams resultó positivo por Covid.

El pivot no presentó síntomas, permanece aislado del resto del plantel cumpliendo con todos los protocolos correspondientes, encontrándose en muy buenas condiciones.

En las próximas horas se incorporará el ex Regatas, Omar Cantón. El argentino de 38 años promedió 9.4 puntos y 2.8 rebotes en 13 minutos en la última temporada de la Liga Nacional.



Hoy

11 La Unión Fsa. vs Quimsa

19 Oberá vs Libertad

19 San Martín (C) vs Olímpico (Lb)

21.30 Comunicaciones vs Atenas (C)

21.30 Regatas (C) vs Instituto



Mañana

11 Platense vs Peñarol

16.30 La Unión Fsa. vs Atenas (C)

19 Boca vs Hispano

19 Obras vs Argentino (J)

21.30 Ferro vs Weber B. B.

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo



Sábado 16

11 Quimsa vs Regatas (TV)

16.30 Argentino (J) vs Platense

19 Hispano vs Ferro

19 Obras vs Weber B. B.

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca (TV)

21.30 San Lorenzo vs Peñarol



Domingo 17

Comunicaciones vs Instituto

Olímpico (Lb) vs La Unión Fsa.

Oberá vs Atenas (C)

Libertad vs San Martín (C)



Lunes 18

Comunicaciones vs Libertad

Instituto vs La Unión Fsa.

Oberá vs Olímpico (Lb)

Regatas (C) vs Atenas (C)

San Martín (C) vs Quimsa



Martes 19

Ferro vs Gimnasia (Cr)

Hispano vs Obras

Peñarol vs Boca

Platense vs Weber B. B.

San Lorenzo vs Argentino (J)



MIércoles 20

Argentino (J) vs Boca

Ferro vs Peñarol

Gimnasia (Cr) vs Obras

Platense vs Hispano

San Lorenzo vs Weber B. B.

--> Perdió el Vigarano de Macarena Rosset.