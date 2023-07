Daniel Jaule tiene todo acordado para seguir en Ciclista una temporada más

Ciclista Juninense llegó a un acuerdo con Daniel Jaule para seguir siendo el entrenador principal en la Liga Argentina 2023-2024. El juninense tendrá su cuarta temporada consecutiva en el equipo de la Avenida San Martín.

Jugadores

Según pudo averiguar Democracia, Ciclista está haciendo el intento por mantener a Juan Larraza, a pesar de que éste tenga otras ofertas. El verdirrojo sabe de antemano que no contará mas con Manuel Lambrisca, baja sensible, ya que arregló en San Isidro.

Por su parte Lisandro Fernández, de gran temporada, también se fue y arregló en Quilmes de Mar del Plata, un rival directo. Panorama complicado. Si Larraza llega a aceptar, por el otro que intentarán una renovación es Matías Acosta, de rendimiento interesante, pero por ahora las partes están lejos de llegar a un acuerdo.

Otro del gusto dirigencial es el pivot Gianfranco Sinconi, quien tuvo paso por el verdirrojo, pero también tendría todo arreglado con San Isidro de San Fransico.

Quilmes va tomando forma

La vara más alta. Ese es el lema de la nueva conducción dirigencial "tricolor" que tomó las riendas en la pasada temporada logrando el ingreso a la reclasificación. En esta oportunidad, el objetivo se mantiene en el mismo rumbo y los retoques en la búsqueda de una mejor performance se hacen notar en el mercado de pases.

Las confirmaciones del entrenador y de "Junior" (jugador franquicia), desde finales de abril y principios de mayo fueron los primeros pasos de un Quilmes que quiere ser protagonista.

El primer nuevo nombre fue el de Lisandro Fernández, 1,94 mts y 25 años, proveniente de Ciclista de Junín. Oriundo de Cañada de Gómez Santa Fe, dio en el histórico Sport Club sus primeros pasos en el ex TNA para después pasar a jugar la LNB con San Lorenzo de Almagro. También en la Liga defendió la camiseta de Salta Básket y luego jugó en la Liga Argentina para Racing de Chivilcoy, Villa San Martín y Olímpico de Ceres. En la pasada temporada con Ciclista, disputó 39 partidos con un promedio de 27,5 minutos, y un registro de 13,7 puntos, con un 56,6% en dobles y un 34% en triples.

Esta semana se cerró otro alero como Emilio Giménez, de 1,96, 27 años y de último paso en Liga Argentina por La Unión de Colón. El bahiense promedió en el equipo entrerriano 29,5 minutos en 32 partidos; con un registro de 13,5 puntos producto de 51% en dobles y 38,8% en triples.

Entre sus credenciales, podemos destacar el campeonato obtenido en la Liga Provincial de 2021 con Centro Bancario de Gualeguay y sus pasos por el TFB en Pacífico de Neuquén, Unión Progresista Alem y Olimpo de Bahía Blanca (Ascendió a la Liga Argentina en 14/15). Integró el plantel de la LDD de Olímpico de La Banda y tuvo una experiencia internacional en Leones de Riobamba de Ecuador.

Por último, pero no menos importante, se llegó a un acuerdo para la continuidad de Agustín Ecker; ala–pivote de 23 años y 1.96 metros. El marplatense, surgido de la cantera quilmeña tuvo mucho protagonismo en la pasada temporada, disputando 33 partidos (20.1 minutos de promedio) con porcentajes de 7.3 puntos y 4.2 en rebotes.

La intención de la subcomisión de básquet profesional es cerrar gran parte del plantel en los próximos días, para poder trabajar en la organización de la pretemporada con el mayor tiempo posible.

Chivilcoy se arma

Luego de la confirmación de la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Diego D'Ambrosio, Racing Club de Chivilcoy comenzó con el armado de su plantel de cara a la temporada 2023/2024 de la Liga Argentina. En ese sentido, la primera ficha confirmada fue la de su base, capitán y jugador franquicia: Alejo Barrales, uno de los mejores conductores de la categoría, quien desde hace varias temporadas defiende la camiseta de la entidad.

Barrales fue uno de los puntos altos que tuvo Racing en el gran recorrido de la temporada anterior, donde llegó hasta la final de la Conferencia Sur antes de caer 3-2 ante el campeón, Zárate Basket. El base, oriundo de Chivilcoy, terminó el año con promedios de 9.2 puntos, 3.1 rebotes y 5.7 asistencias por juego, con 46,2% de cancha, 38,1% en triples y 82,4% en tiros libres.

La otra ficha confirmada es la de Federico De Miguel, nacido en Villa María (provincia de Córdoba) y surgido en Ameghino, con pasado en Alianza Jesús María, Bell (Bell Ville), Deportivo Norte (Armstrong), Salta Basket y en la pasada temporada en Hispano Americano de Río Gallegos, donde fue rival precisamente de Racing Club de Chivilcoy. De Miguel es un base/escolta muy picante, con buenos porcentajes de lanzamientos externos.

Pagura sigue en Pergamino

Tras la confirmación del entrenador Julián Pagura como entrenador, la dirigencia de Pergamino Básquet comenzó con el armado del equipo y cerró al primer jugador para la temporada 2023/24.

El escolta Luciano González acordó su continuidad dentro del conjunto del norte bonaerense por lo que será su quinta temporada dentro del mismo. “Estoy muy feliz de haber renovado y poder continuar dentro del proyecto. Conozco cómo se viene trabajando por lo que tengo la misma ilusión que el primer día que me sumé”, sostuvo el rosarino.

“Ojalá, y como venimos haciendo año a año, podamos mejorar la performance de la temporada anterior. Tenemos la idea de ser protagonistas y poder pelear en el lote de los equipos de arriba”, agregó González.

La dirigencia, mancomunadamente con el entrenador, continúan abocados a la búsqueda de jugadores que arriben al equipo para seguir desarrollando el proyecto.

Castro sigue en Ameghino

Luego de conseguir coronarse campeón de la Zona Norte y haber jugado una histórica final por el ascenso cayendo ante Zárate en quinto partido, Pablo Castro acordó su continuidad por una temporada más.

En tiempo donde los proyectos suelen verse interrumpidos por resultados, Ameghino transita un camino de crecimiento institucional y deportivo junto a las mismas personas que forjaron ese sendero.

Pablo Castro llegó al club con el equipo jugando la Liga Cordobesa A, y con Ameghino fue campeón de la edición 2014-15 de ese certamen, que le permitió primero ascender al Torneo Federal (estuvo dos temporadas) y luego sumarse a la Liga Argentina (donde acaba de completar su sexto año). La dirigencia ya presentó ante la Asociación de Clubes la totalidad de los "Libres Deuda" del plantel y del cuerpo técnico y de esta manera quedó en posición de comenzar el armado del plantel para la siguiente temporada de Liga Argentina.

El equipo cuanta con valores juveniles de jerarquía que continuarán en el club como Lucas Aragón, Renzo Giacone, Abraham Barahona, Carlos Rivero y Nacho Ortega mientras busca la renovación de gran parte del plantel de la temporada pasada.

Cupulutti en Norte

La dirigencia de Deportivo Norte realiza, hace muchos años, un arduo trabajo para seguir representando a la ciudad de Armstrong en la segunda división del básquet argentino. Con la confirmación de su participación llega la primer buena noticia del equipo. Se trata de la continuidad de su Director Técnico, Alejandro Cupulutti.

Alejandro es mucho más que un técnico de básquet para la institución, es la cabeza de proyectos que se relacionan con el crecimiento del básquet, con el reclutamiento y la formación de jugadores, con la profesionalización del deporte, en una ciudad pequeña que hace tiempo atrás, no imaginaba semejante salto deportivo.

La relación entre Norte y Cupulutti, está ligada desde hace mucho tiempo, pero es desde el año 2015 que la sub comisión dispuso la prioridad de no dejarlo ir y no se equivocó. Con su gran capacidad de trabajo, acompañado de un gran equipo, logró llevar a Los Tigres a la gloria, consiguiendo primero, el campeonato provincial y ascenso al Federal, un año después, el sub campeonato del Torneo Federal y el ascenso a la Liga Argentina. Y luego, ya en este nivel, tuvo seis temporadas muy buenas, clasificando a play off en todas ellas. A esto, también se suman varios campeonatos de la liga local.

Los logros conseguidos, el tiempo transcurrido y la forma en la que Alejandro se involucra con los proyectos de la institución hace que la relación vaya más allá de un contrato deportivo, los simpatizantes de Norte, no conciben el equipo sin él.

Es por eso que luego de su confirmación, se comienza a armar el plantel que competirá en esta temporada 23/24, un nuevo desafío que se afrontará con la responsabilidad de llevar el nombre de Norte lo más alto posible, deseando que la ciudad de Armstrong, una vez más, acompañe al equipo.