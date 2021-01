Portland Trail Blazers derrotó a los Toronto Raptors

Portland Trail Blazers está en proceso de alza en la Conferencia Oeste. Ayer logró su tercera victoria para alcanzar la marca 6-4 y colocarse en la quinta posición de la tabla. Su víctima fue Toronto Raptors, quien cayó 112 a 111.

La daga de C.J. McCollum en una penetración le garantizó la victoria. El escolta no fue el único jugador importante, sino también lo fue Carmelo Anthony (13 puntos) y Damian Lillard (ocho tantos).

McCollum cerró como artillero con 30 puntos (5-11 en triples), seis rebotes y cinco asistencias. Lillard lo acompañó con 23 unidades y un 50% de eficacia en sus tiros de campo, mientras que Melo cerró con 20 tantos (4-9 en tiros de tres) desde la banca.

Orlando Magic 99 – 121 Milwaukee Bucks: cómoda victoria de Milwaukee frente a un Orlando bastante apagado. El final, con un 35-17 para los de Giannis, cerró el partido para un lado. Los Bucks suman su quinta victoria en seis partidos demostrando su nivel en el Este. 20/10/3 para Khris Middleton como el destacado del juego.

Cleveland Cavaliers 91 – 101 Memphis Grizzlies: cuarta derrota seguida en cinco partidos para los Cavs, que sufren cuando falta Collin Sexton y Darius Garland. Partido interesante que se logró llevar Memphis gracias a los 21 puntos de Dillon Brooks. En los de Cleveland, los cinco titulares anotaron más de 10 puntos pero no les alcanzó con eso.



El resto

Washington Wizards 128 – 107 Phoenix Suns: Bradley Beal sigue concentradísimo y con una mínima ayuda de sus compañeros ganan partidos. 34/8/9 para el escolta que tuvo un partidazo como viene teniendo estas últimas semanas. Sorpresa en el marcador porque uno de los últimos venció a uno de los primeros de la Conferencia Oeste. La primera mitad, con un resultado de 68-42, fue irrevertible para los Suns.

Charlotte Hornets 109 - 88 New York Knicks: se empiezan a caer los Knicks y llegan las victorias de sus rivales. 28 puntos en el primer tiempo para Gordon Hayward, que terminó con 35 le dieron el triunfo a Charlotte. Trámite fácil para los Hornets

Atlanta Hawks 112 – 94 Philadelphia 76ers: Philadelphia sigue con nueve jugadores y le será muy difícil ganar partidos con el plantel tan diezmado. Al finalizar el tercer cuarto perdían por 32 y pudieron achicar la diferencia en el final. Trae Young con 26 puntos y 8 asistencias en 25 minutos para el ganador.

Sacramento Kings 127 – 122 Indiana Pacers: partido cambiante que tuvo a los dos al frente cerca del final. Gracias a los 30 puntos de Harrison Barnes y los 6-11 en triples de Buddy Hield pudieron llevarse el partido. Encuentro muy parejo que podría haber sido para cualquiera.