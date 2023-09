Daniel Jaule: “Los jugadores no vinieron por plata, sino por la gloria”

Comenzando un nuevo año, bien contento e inesperado. Porque que un entrenador esté cuatro temporadas en un mismo equipo no es lo normal de ver. Tampoco pensaba que me iba a quedar cuatro años en Ciclista, ni cuatro años en Junín. Pero fue una elección quedarme en la ciudad, donde estoy contento con mi familia, mis amigos, y eso vale más que un montón de cosas, a pesar de que me he podido ir. Decidí por el momento quedarme y disfruto el día a día de mi ciudad.

El equipo

Todo el mundo sabe que nosotros tenemos un tope salarial y cuando salimos al mercado este año nos asustamos. Estuvo muy por arriba de lo esperado, aunque en un país que tiene inflación eso es normal. Pero no se esperaba tanto.

Y el club en eso respeta mucho los números. A veces uno quiere traer un jugador que es inalcanzable en lo económico y nos tenemos que rebuscar en ver algo similar, reemplazarlo con algún jugador que sea desconocido, que lo veamos por ahí.

Yo veo jugadores todo el año. Tengo un gran conocimiento de todos los jugadores jóvenes que andan dando vueltas por el país. También es mi obligación tratar de conocer jugadores que no los conoce nadie y darles la chance de que puedan jugar a este nivel.

Estos jugadores no vienen por la plata, vienen por la gloria. Y se los hago saber desde el principio. Que los chicos estén en los medios de prensa, pasan a ser personas públicas desde el principio.

Junín es un fenómeno social. La parte deportiva de Junín es grandiosa. Que tengamos tantas cosas en la ciudad es bárbaro.

Hay otras localidades que tienen dos o tres millones de habitantes y no tienen nada. Nosotros, con ciento veinte, tenemos futbol y básquet profesional, automovilismo, somos bastante particulares los juninenses.

El único defecto es que somos exitistas. Yo trato de inculcarles a los jugadores apenas llegan de qué se trata esto, de la esencia que tiene el juninense. No importa el club, sino la esencia: que amamos nuestra ciudad, que vamos para adelante, que cualquiera no puede jugar en Junín.

En esto yo tengo un particular cuidado. Hay que tratar en lo posible de traer jugadores que sean del paladar del hincha.

Es un equipo nuevo pero con la misma filosofía. Un poco la esencia es esa. Vamos a tratar de jugar inclusive más agresivo que el año pasado.

La verdad es que el equipo, en la pasada temporada, hizo una campaña gigante, con jugadores que no los conocía nadie y, sin embargo, fuimos a cualquier cancha a ganar. Fuimos los que más ganamos de visitante.

Yo quiero eso. Cuando armo un equipo quiero eso. Trato de prepararme para lo máximo. Puedo decir vamos a ver qué pasa, seremos competitivos, me pongo el casette y listo.

Pero no es así. Quiero que los chicos tengan esa mentalidad, que cuando se pongan la camiseta sepan que es una casaca que tiene peso y poder jugar en todas las canchas de la misma manera. Que no nos pese eso. Y que respeten ese estilo.

El campeonato

Este va a ser un torneo hermoso. La Zona sur se armó como nunca. Todavía no sabemos quiénes van a completar la zona nuestra porque hubo algunas deserciones.

Después hay equipos que han invertido muchísimo: el caso de Lanús, Racing de Chivilcoy, Viedma, etc. No hay equipos fáciles.

Es bastante raro, porque en un país que hay serios problemas económicos, los clubes han invertido muchísimo.

Para mí tanto en el norte como en el sur va a ser la Liga Argentina más pareja de los últimos años.

Nosotros no queremos estar en la mitad de la tabla. Vamos a repetir e intentar mejorar lo del año pasado. Ya sería un campañón lo de la pasada temporada porque salimos terceros en el certamen y llegamos a semifinales.

Esta es la mentalidad del día a día. Los jugadores saben que se tienen que llevar algo de cada entrenamiento.

Mi primer objetivo es hacerlos mejores a ellos. No puedo permitir que un jugador pase por las manos nuestras y sea igual desde cuando empieza a cuando termina La Liga Argentina. Por lo menos tenemos que cambiarlo casi al cien por cien a un jugador que tomamos y en diez meses tiene que ser totalmente diferente.

El extranjero

Es la primera salida de su país para Caden Ebeling. Es un jugador blanco de 2.02 que tiene las características que nos gusta a nosotros. Hace un poco de todo. Juega de espaldas, de frente, pone la bola al suelo, es grande, es guapo. Pero hay que ver cómo se adapta al país, a la comida, al idioma y ese tipo de cosas. El 20 está llegando a la Argentina. Tenemos muchas expectativas porque siempre el extranjero es el que le da el salto de calidad al equipo.

Mensaje para el hincha

No es menor estar en un club que este año arriba a su 100 aniversario y que hace 40 que está en la Liga. El básquet de Junín le dio mucho al basquetbol argentino. Para nosotros es mucha responsabilidad.

Lo primero que quiero es que a la gente le guste venir a ver el equipo, que se sienta identificada. Es lo que queremos transmitir de adentro para afuera. Vino mucha gente a la presentación y eso fue muy bueno. También para que los jugadores entiendan lo que significa Junín en la parte deportiva.