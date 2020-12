Miguel Had: “Tenemos que trabajar juntos para sacar adelante a La Liga Argentina”

Recientemente renovada la comisión directiva de Ciclista Juninense, su presidente Miguel Had hizo declaraciones para Ucuweb radio y dijo que: “Estamos bien y durante la pandemia hicimos obras en el club y nos vino bien para poder acomodar la entidad. Gracias a Dios el club está ordenado y estamos trabajando para tratar de empezar el campeonato. La idea sería comenzar la pretemporada en enero para comenzar a jugar los primeros días de febrero, pero todo depende de lo que suceda en La Liga y esperamos que siga todo bien para poder arrancar”.

“La idea era armar un equipo netamente juninense, por eso también contratamos un entrenador de nuestra ciudad que está muy contento con el equipo que se armó y a la espera de los extranjeros, que llegarán en enero”.

“Estamos ansiosos por comenzar. La idea sería jugar con 32 equipos con 4 zonas de 8, pero es muy prematuro decirlo porque todo depende de cómo se vaya dando lo de La Liga. Es muy meritorio que de los 28 clubes, 26 ya hayan confirmado. Va a ser una liga de transición por la situación del país que muchos no la han pasado bien. Los dirigentes estamos más apurados que los mismos entrenadores y jugadores para empezar”.

“Me gustaría que la categoría sea unida y que luchemos todo por una mejor Liga y presencia en la AdC. Tenemos que trabajar juntos para sacar adelante la Liga Argentina. Es momento de que los clubes piensen en el bien colectivo por sobre de los intereses individuales”.



Comisión directiva

Presidente: Had, Miguel

Vicepresidente: Diluvio, Maximiliano

Secretario: Conti, Jorge

Pro-Secretario: Moreno Celeste

Tesorero: Toscanini, Rubén

Pro. Tesorero: Garbarini, Matías

Vocales titulares

1-Zatón, Marcelo

2-Piva, Fabián

3-Oliva, Mauricio

4-Had, Micaela

5-Álvarez Fabián

Vocales suplentes

1-Calabró, Franco

2-Fernández, Juan

3-Farkas, Arístides

4-Had, Marcelo

5-Basili, Laura

Revisores de cuentas

1- De Rosa, Carlos

2- Had, Hugo



González en Quilmes

Continúa el armado del plantel tricolor que conducirá Manuel Gelpi el año entrante. La última confirmación es la llegada de Francisco González, un alero de 1,90 mts y 26 años que la pasada campaña defendió las camisetas de Libertad de Sunchales y Centro Español de Plottier.

Nacido en Neuquén el 8 de julio de 1994 y con formación en Bahía Blanca, González disputó gran parte de su carrera profesional en Centro Español de Plottier.

Allí se destacó en las últimas ediciones de la Liga Argentina, desde donde partió a Libertad para hacer su debut en la máxima categoría.

En la 2019/2020 jugó el Súper 20 y 17 partidos de Liga Nacional con el Tigre de Sunchales, con promedios de 5.8 puntos y 1.6 rebotes en casi 17 minutos por juego. Tras ser dado de baja, regresó a Plottier donde disputó siete partidos con los siguientes números: 7.9 puntos, 3.1 rebotes y 1.9 asistencias en 28.5 minutos.

Con la llegada de González, Quilmes prácticamente completa su perímetro, a la espera de confirmaciones en el juego interior. Hasta el momento, el plantel está conformado por Facundo Gago, Darío Skidelsky (U23), Raúl Pelorosso, Blake Marquardt, Francisco González, Jeffrey Merchant (U23) y Nicolás Bravo (U23).



Bertona en Santa Fe

Se oficializó el arribo de Gastón Bertona a las filas de Unión de Santa Fe. El club lo anunció a través de sus vías de comunicación. Se trata de la cuarta ficha que tendrá el plantel de cara a la nueva temporada de la Liga Argentina.

El juvenil oriundo de la localidad de San Guillermo de último paso por Obras Basket se suma al equipo Rojiblanco.

El jugador nacido el 13 de julio de 2001, es base, mide 1,78mts y arriba al club desde Obras Sanitarias. Allí llegó a los 16 años luego de defender los colores de Unión de San Guillermo. En Obras formó parte y disputó partidos de Liga Nacional en las últimas tres temporadas. Jugó Liga Metropolitana y también fue una pieza importante en la Liga de Desarrollo, donde en la última liga promedió 18 puntos por partido, 54% en dobles, 44% en triples y 92% en tiros libres.

Además desde los 13 años formó parte de todos los seleccionados argentinos juveniles; con la camiseta de la selección fue 3 veces campeón sudamericano y MVP. Participó de giras por México, Estados Unidos y participó del Mundial U17 que se disputó en nuestro estadio.

De ésta manera Bertona se suma como cara nueva al plantel de Juan Francisco Ponce, recordando que ya habían acordado su llegada Sebastián Uranga, Erbel De Pietro y Cristian Scaramuzzino.