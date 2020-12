Lakers, Nets y Clippers parten como favoritos en la lucha por el título

Será el próximo 22 de diciembre cuando los mejores jugadores de todo el mundo regresen a las canchas, siempre con la esencia que caracteriza los partidos de la NBA: la intensidad, el estilo de juego y la dinámica clave. Es por ello que ya hay serios favoritos para luchar por el trofeo Larry O’Brien: Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers y los Brooklyn Nets.

De momento, algunos sitios especializados en casas de apuestas tienen a estos tres equipos como los que tienen mayores posibilidades de acercarse al título, en gran parte se debe al protagonismo que tomaron durante la temporada anterior.

“No podía ser de otra forma, los Lakers, actuales campeones de la NBA son los favoritos para refrendar la corona. El equipo de Los Ángeles mantuvo la base de jugadores que los llevaron a coronarse el año pasado, siendo LeBron James y Anthony Davis los basquetbolistas más importantes. Aunado a ello, se incorporaron jugadores de la calidad de Montrezl Harrell, quien los ayudará a apuntalar la zona defensiva”, explicó Yael Rueda, analista del portal Casas de Apuestas, para este medio.

Por otra parte, están Brooklyn Nets, equipo que tuvo unos playoffs de aprendizaje durante la campaña pasada, de hecho, quedaron fuera en la primera ronda de las series de eliminación, pero suenan como grandes candidatos a la corona debido a que Kevin Durant y Kyrie Irving estarán juntos en la cancha por primera vez. Aunque existen algunas dudas de si lograrán formar un buen equipo, se sabe que a los dos les gusta ser protagonistas.

Lo que se puede comentar hasta ahora, es que a los de Brooklyn les ha ido bien en la pretemporada, incluso ya ganaron de la mano de Kevin Durant.

De entre los favoritos también destacan Los Ángeles Clippers, equipo que busca pelear por su primer título de la NBA, aunque en su contra jugará justamente la salida de Montrezl Harrell, aunque mantuvieron a otros jugadores importantes como Kahwi Leonard, Paul George y Pat Beverley.

Algunas fechas importantes

El balón volverá a la actividad este 22 de diciembre y lo hará con fuerza, habrá dos partidos sumamente emocionantes con cuatro instituciones que se espera tomen protagonismo a lo largo de esta temporada.

Los Golden State Warriors visitarán a los Brooklyn Nets en un duelo que puede representar una gran oportunidad para observar la dupla de Kevin Durant y Kyrie Irving de la que se habló con anterioridad.

Por otra parte, Los Ángeles Lakers se encontrará en la primera fecha con su vecino incómodo, Los Ángeles Clippers, un enfrentamiento que medirá desde el inicio de qué está hecha cada una de las quintetas.

Este par de escuadras ya se enfrentó durante la pretemporada y culminó con una victoria para los campeones, por lo que su choque en el arranque de la temporada también podría servir a manera de revancha.

El 23 de diciembre entrarán en acción los Milwaukee Bucks para visitar a los Boston Celtics, mientras que los Dalas Maverics de Luka Doncic y Kristaps Porzingis se encontrarán contra Devin Booker, Chris Paul y compañía, los Phoenix Suns.

La cartelera navideña traerá otros duelos sumamente interesantes, tal es el caso de los New Orleans Pelicans frente al Miami Heat; Golden State Warriors frente a los Milwaukee Buck; los Brooklyn Nets haciendo frente a los Boston Celtics, entre muchos otros enfrentamientos de gran calidad que prometen tener a los espectadores al filo de la butaca.

Se debe resaltar que entre el 5 y 10 de marzo habrá un parón para dividir la temporada, aunque esta ocasión, debido a la situación sanitaria no existirá el fin de semana de las estrellas, el All-Star no se llevará a cabo.

Por otra parte, se tiene pensado el final de la temporada regular para el 16 de mayo del 2021, una temporada un poco más corta, con 72 enfrentamientos, 10 por debajo de lo habitual ante los problemas de logística que podría representar la contingencia.



Lo que se sabe sobre la temporada

Cada uno de los equipos enfrentará en tres ocasiones a cada uno de los rivales de su conferencia, esto implica que las escuadras tendrán 42 partidos, 2 serán como locales y uno como visitante, o bien, uno de local y dos de visitante.

Entre cada equipo de división, la NBA determinó de manera aleatoria que dos equipos jugarán un par de veces como local y otros tantos tendrán que hacerlo en dos ocasiones fuera de casa.

Cinco equipos de una división se enfrentarán a otros cinco rivales de otra división, esto se realizará dos veces en casa y los otros equipos restantes jugarán un par de ocasiones en calidad de visitante.

Cada escuadra jugará dos partidos contra los rivales de otras conferencias y ahí se jugará a visita recíproca. Las emociones del mejor baloncesto del planeta están de vuelta, solo resta esperar el arranque de la temporada regular para saber si los equipos que parten como favoritos logran mantenerse durante todo el torneo como tal.