Ciclista perdió con Viedma en suplementario

Ciclista Juninense volvió a mostrar mejoría en el juego, pero esta vez no pudo contra Deportivo Viedma, uno de los más firmes candidatos al ascenso. Perdió ayer en suplementario por 82 a 80, tras igualar en 71 al cabo del tiempo reglamentario.

Deportivo Viedma hizo suyo el primer cuarto por dos razones. Tuvo a Fermín Thygesen (3 dobles, 2 simples) y a Ayan Nuñez De Carvalho (1 triple, 2 dobles) “endemoniados”; y después Ciclista tuvo un bache de casi cinco minutos sin convertir en el mediojuego. Aún así el Verdirrojo la sacó barata logrando concretar la última bola en manos de Juan Pablo Pedemonte: 20-16.

No varió la situación de juego el segundo cuarto donde Viedma apuró el trámite del juego pasándole la bola a Fermín Thygesen que le resolvió un sinfín de situaciones.



A Ciclista le tomó su tiempo buscarle la vuelta al juego y lo encontró sobre el cierre mismo, donde achicó las diferencias 33-31, resultado que reflejó la paridad de la primera mitad.

Notable trabajo defensivo de Derrick Woods y, una vez más, Roquez Johnson fue el motor del equipo juninense, dándole gol y cerrando el parcial con una canasta.

El segundo tiempo mostró a un Ciclista mejor plantado en la cancha, sólido en defensa, que aprovechó los dos minutos iniciales que Viedma estuvo sin convertir para sacar una diferencia que manejó hasta el final del tiempo reglamentario.



Notable trabajo de Roquez Johnson en el Verdirrojo (1 triple, 4 dobles, 1 simple) y de Fermín Thygesen en Viedma(1 triple, 3 dobles, 4 simples).

Ciclista no pudo sostener los números en los dos minutos finales, donde Deportivo fue un vendaval e igualó el partido forzando el alargue.

Ya en el adicional, Ciclista contó solamente con tres triples de Alejo Britos y Deportivo Viedma lo tuvo a Fermín Thygesen que, adicionalmente a los triples de Capponi y De Carvalho, metió cinco puntos y selló a victoria con una penetración increíble a cinco segundos de la chicharra para darle la victoria a su equipo.





Ayer

Del Progreso 57 vs Estudiantes (Ola) 76

Deportivo Viedma 82 vs Ciclista 80

Villa Mitre 79 vs Quilmes 66



Martes 16

11 Villa Mitre vs Del Progreso

14 Quilmes vs Ciclista.