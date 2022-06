Miguel Had: “Si está a la altura económica del club, me gustaría renovarle el contrato a Jaule”

Ciclista Juninense ya piensa en la Liga Argentina 22-23 y es por eso que Miguel Had, presidente de la institución, ya idea los pasos a seguir. El juninense, en diálogo con los medios nacionales, deslizó que se siente conforme con la última campaña y por eso “si está a la altura económica del club, me gustaría renovarle a Daniel Jaule. Ya hemos tenido una charla informal, lo hablamos por arriba”, comentó.

Por otro lado, también hizo un balance luego de quedar eliminado en Cuartos de Final ante Zárate Basket: “La verdad que quedé muy conforme con lo realizado por el equipo y cuerpo técnico. Realmente fuimos competitivos y se nos escapó el quinto partido en Zárate. Creo que el equipo estaba para más”. Finalmente, Zárate se convirtió en finalista de la competencia y jugará ante Independiente de Oliva el ascenso.

El verdirrojo disfrutó de la hinchada que llenó el Coliseo y también viajó como visitante, por eso Had les dedicó unas palabras: “Fue fundamental el acompañamiento, la gente se sintió identificada con el equipo, apoyó y se volcó mucho a la cancha tanto de local como de visitante”.

Por último, el presidente verdirrojo realizó una reunión informativa con los socios para comentarle cómo está la situación económica. Aún Ciclista no pudo cerrar la temporada pasada, ya que aún debe abonarle a la ADC algunas deudas pendientes. Nada que le impida la participación a futuro en la Liga Argentina. “Siempre me gusta hacer algunas reuniones previas a la asamblea, para informar de boca mía como estamos parados actualmente y como seguir en estos meses sin competencia. En una palabra para no relajarnos y para estar más unidos”, explicó Had.

Con la posible continuidad de Jaule, la comisión directiva seguramente buscará abrochar las fichas de los Juninenses (Lambrisca y Tamburini), más los jugadores que vienen estando juntos hace dos años, como Boudet y Britos, quienes se sienten cómodos en la ciudad.

Las finales

Desde el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) se confirmaron las fechas y el cronograma de juego que tendrán las Finales de la Liga Argentina a disputarse desde la próxima semana y que tendrá a Independiente de Oliva y a Zárate como protagonistas.

Con la transmisión BasquetPass.tv, la serie comenzará el próximo miércoles 8 de junio en Oliva. Es importante remarcar que la Final también se jugará al mejor de cinco (5) partidos y con el formato de 2-2-1.

La ciudad de Oliva, en la provincia de Córdoba, recibirá los primeros dos encuentros recordando que Independiente tiene ventaja de localía en la serie por haber sido el 1 de la fase regular en la Conferencia Norte y Zárate fue el 2° en la fase regular de la Conferencia Sur. Luego de los primeros dos partidos, la llave se trasladará al Carlos Vasino de Zárate.

Todas las fechas

Juego 1 | Miércoles 8/6 | 21.00 horas | Estadio El Gigante (Oliva)

Juego 2 | Viernes 10/6 | 21.00 horas | Estadio El Gigante (Oliva)

Juego 3 | Martes 14/6 | 21.00 horas | Estadio Carlos Vasino (Zárate)

Juego 4 | Jueves 16/6 | 21.00 horas | Estadio Carlos Vasino (Zárate)

Juego 5 | Lunes 20/6 | 21.00 horas | Estadio El Gigante (Oliva)

Hoy, segundo en Santiago

Esta noche se disputa el segundo punto de la final por el anillo de la LNB entre Quimsa e Instituto de Córdoba. En Santiago del Estero y televisado en directo por TyC Sports se miden desde las 21.

