Valentín Feuilliade: “Tuve coronavirus hace un mes, pero ya estoy recuperado y entreno”

La pandemia golpeó muchísimo a Junín en el último mes y uno de los afectados fue el base Valentín Feuilliade, quien se de-sempeña como valor juvenil en Ciclista Juninense.

El nacido en nuestro medio le contó a Democracia cómo pasó esta fea situación y además habló sobre su futuro.

Comenzó narrando: “Ahora estoy muy bien, no sufrí la cuarentena por suerte, lo llevaba con tranquilidad y tenía muchas esperanzas de que termine pronto, pero bueno, es una lástima que este año esté perdido".

"Y en lo personal excelente, ya estoy recuperado, di positivo hace menos de un mes, no tuve ningún síntoma grave, así que no lo padecí tanto. Y ahora ando con muchas ganas de entrenar y volver a la vida normal, por supuesto”.

“Si se cumplen los protocolos debidamente y cada uno es consciente de cuidarse y cuidar a los demás, no creo que haya ningún problema para volver a los entrenamientos. Igualmente hay, que cuidarse y volver cuando esté todo dado”.

Con respecto a la próxima temporada, Feulliade comentó: “Voy a jugar en el Club Ciclista. En cuanto a las expectativas son buenas, espero poder entrar en la rotación y tener algunos minutos, para poder ir formándome mejor como jugador y tener la posibilidad de vivir la experiencia de jugar como profesional con el club que me vio crecer. Me superan las ganas de ya querer arrancar, espero sacarle el mayor jugo posible a esta temporada con Ciclista, tengo mucha gente de la cual aprender”.

“Por suerte en casa tengo mucho espacio y me la pude rebuscar para entrenar. Desde el día cero que vengo haciendo ejercicios con materiales de mi casa y mucha actividad con la pelota, trato de no frenar para no dejarme estar. Hace un tiempo que abrieron los gimnasios y eso me vino muy bien. Espero que vuelvan pronto las competencias, porque en formativas es necesario competir”.

Tartaglia sigue en La Plata

Gimnasia de La Plata empezó a moverse dentro del mercado de la Liga Argentina y por estas horas arrojó sus primeras novedades de cara a la temporada 2021. En este sentido, confirmó la renovación y continuidad del vínculo con Mauro Tartaglia, entrenador del equipo.

Tartaglia ya es un viejo conocido en la casa del Lobo. Tomó el cargo de entrenador principal en 2018, pero hay que recordar que su presencia dentro del club viene de mucho antes, ya que previamente había sido asistente técnico en los procesos de César Adriani y Héctor Santini, y más aún si tenemos en cuenta su trabajo en las inferiores.

Con su continuidad, también se confirmó que Juan Manuel Budiño seguirá siendo el asistente técnico. Budiño ha comprendido el mismo proceso que Tartaglia, de hecho, es su asistente desde aquella primera experiencia como entrenador principal.

De esta forma, la dupla de trabajo de técnico y asistente está confirmada para el 2021. Ahora se vendrá la etapa del armado del plantel, pero sabiendo que la idea y filosofía del equipo se mantendrán vigentes y aseguradas en el elenco Tripero.

