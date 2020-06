Argentino le quiere hacer un guiño a la continuidad

Si bien la Liga Nacional de Básquetbol confirmó su suspensión hace diez días, Argentino ya sabía de antemano que no volvería a jugar esta temporada porque los rumores decían que si la Liga continuaba lo harían los primeros 8 o 12 equipos en la tabla y el "Turco" se encontraba en la posición 13º.

No valía la pena jugar a puertas cerradas y tener pérdidas considerables en todos los partidos. Así las cosas, Argentino comenzó a vislumbrar el futuro.

Continuar con el cuerpo técnico

Aún no se han sentado a hablar, pero según pudo averiguar Democracia, la idea de Horacio Masino y el resto de la comisión directiva es renovarle al cuerpo técnico.

Consideran que Matías Huarte como entrenador jefe superó las expectativas junto con su asistente Diego Camún.

Además, quedaron conformes con la labor de Mariano Bosa tanto en el plantel profesional como en la dirección de la Liga de Desarrollo.

En los próximos días y según cómo avance la pandemia, podrían juntarse subrepticiamente las dos partes y delinear la temporada 2021, que obviamente será atípica.





Qué jugadores pueden renovar

Depende mucho de la fecha del comienzo de la próxima Liga. Un rumor de mesa de café comentaba que la próxima temporada comenzaría en enero del 2021, pero aún no se sabe a ciencia cierta.

Si empieza este año, es probable que el Turco no cuente de movida con Jonatan Slider, ya que jugará en Uruguay y ese torneo terminaría en octubre o noviembre (también depende de la pandemia). Pero aún así, Argentino lo inscribe en la lista de buena fe de la AdC y cuando entre el pase, juega. No sería demasiado problema, sino una cuestión de gestionar rápidamente los papeles.

Sebastián Uranga le comentó a Democracia que tiene ganas de renovar y eso en la directiva lo verían con buenos ojos. Juan Cangelosi se sentiría bien para continuar un año más. Facundo Zárate también está a gusto en el club y el brasilero Gusmao Costa se quiere quedar, aunque el pase es de Ferro Carril Oeste (pero se podría negociar). También podría ser de la partida Valentín Burgos, que ganó un año de experiencia muy valioso y le dio una mano importante al equipo.

En cuanto a los extranjeros la situación sería complicada, a no ser que los foráneos bajen los costos o que algún representante quiera mostrar nuevos valores para insertar en el mercado y sea accesible para el club. Pero con un dólar hoy a 127 pesos, probablemente varios clubes desistan de jugar con la ficha foránea.