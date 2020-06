Horacio Masino: “Hicimos dos mil tortas de trigo y las vendimos todas en pocos días

Horacio Masino, presidente de Argentino de Junín, dialogó con Democracia sobre la actualidad y lo que se viene.

Tortas de trigo

“Las tortas de trigo que se hicieron este fin de semana fueron un golazo. Superó todas las expectativas que teníamos. Habíamos puesto mil y al tercer día las vendimos todas. Sumamos quinientas más y volaron. Decidimos llevarlas hasta dos mil.

Es un disparate desde todo punto de vista. Desde el trabajo, de la respuesta de la gente, la respuesta de los chicos para hacerlas. Hay que amacarse para hacer dos mil. Vinieron a trabajar a las dos de la mañana al club. Tomaron todos los recaudos y arrancaron. Un trabajo leonino.

Lo que ha hecho la hinchada de Argentino, liderado por Adrián y Pancho que coordinaron todo, fue maravilloso.

Además los que se ofrecieron a colaborar para repartir las tortas, que normalmente no se da. Hasta el Panda Scala y Nicolás Romano, chicos nacidos en el club, nos dieron una mano. El Negro Epifanio, Juan Cangelosi, Jonny Slider que se está por ir a Uruguay. Y Juan Antonio Abdala colaborando para hacer las tortas”.

Las finanzas

“Las finanzas están bien. Estamos cumpliendo con las obligaciones, esta ayuda viene bien porque estamos saldando los alquileres de las casas de los jugadores. Habíamos devuelto solo una casa, pero el resto no porque estábamos en la incertidumbre de si se continuaba o no. Se negoció con la inmobiliaria por algún descuento y preferimos quedarnos con las casas porque si se reanudaba, había que salir a alquilar de nuevo y era un lío bárbaro. La mayoría están cerca del club, amobladas y priorizamos quedarnos con ellas.

Ahora nos falta sentarnos con los jugadores para coordinar el pago de abril y mayo. Hay que ver cómo va a ser el pago, si contado o en cuotas. Vamos a hablar individualmente porque no todos tienen la misma necesidad”.



Lo que viene

“Estuve hablando con colegas de otros clubes. Se avizora una Liga con presupuesto más austero, los grandes no van a tener la erogación que tuvieron esta temporada respecto de los extranjeros por el tema del dólar. Algunos ya tienen idea de jugar sin foráneos y apuntarle a los nacionales.

Considero que por ahí habría que estudiar la posibilidad de que los clubes tengan un año de alivio financiero, tal vez jugando sin descensos, porque todos quedamos bastante desacomodados.

Nosotros hace tres meses que no recibimos un peso. Todo está por verse. Otras entidades están dando vueltas con que quieren vender la plaza. A nosotros eso no se nos pasa por la cabeza. Vamos a jugar más allá de que dentro de dos meses no sabemos dónde estaremos parados.

Los importante es que muchos chicos quieren seguir jugando con nosotros como lo han manifestado Zárate, Uranga, el mismo Gusmao Costa más allá de que pertenece a Ferro, pero se hablará en su momento. Juanchi, Slider, todos. Habla muy bien del grupo, de la mancomunada relación con el cuerpo técnico.

No va a haber inconvenientes para que siga Matías Huarte como técnico. Estamos más que conformes. Generalmente, nos ponemos de acuerdo enseguida, igual que con Cangelosi y Slider. Matemáticamente nos faltaban dos fechas para salvar la categoría, muchísmo antes del final de la competencia. Se hizo un campañón. Se armó con el presupuesto más austero de la Liga y estábamos legísimo del último de la tabla. Veníamos décimoterceros a un paso de play off, que lejos de hacer futurología, podríamos haberlo jugado tranquilamente. Teníamos cinco partidos de local y encima dos de ellos con rivales directos como Estudiantes de Concordia y Libertad de Sunchales.

El equipo estaba muy bien ensamblado, con una química tremenda y todos estábamos ilusionados con un poquito más”.

