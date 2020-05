Facundo Zárate: “Sin dudas me quedaría en Argentino”

Nací en Capital Federal, en el barrio de Caballito, donde viví hasta los tres años. Después nos mudamos a Pilar.

Ahí concurrí a la escuela primaria, el Instituto Modelo Pilar, con Gustavo Parodi, Juan Pablo Rosso, Federico Romero, Pablo Viana, Mauro Siccardi. Ya en el secundario pasé por varias instituciones como Nuestra Señora del Rosario, la escuela de Obras Sanitarias de la Nación y terminé en un colegio llamado Esba.

De chico hice básquet y fútbol a la vez. Luego básquet y tenis al mismo tiempo. Todo esto en el club Sportivo Pilar. Hasta que me decidí por el básquetbol.

Mi papá tuvo mucho que ver en mi interés por el básquet. De cualquier manera en Sportivo Pilar era el deporte principal.

Para mí el básquetbol es mi pasión, mi trabajo. Si bien no lo es todo, es un gran porcentaje de mi vida.

Mi primer entrenador fue Marcelo Asturiano, en Sportivo Pilar, de quien tengo los mejores recuerdos.

De hecho con Sportivo Pilar fuimos campeones en preinfantiles e infantiles, era un torneo muy fuerte porque intervenían varias asociaciones.

Llegué a estar en la selección de la Provincia de Buenos Aires en las categorías preinfantiles, cadetes menores y juveniles.

Jugando para provincia de Buenos Aires en Villa María –Córdoba- llegamos a la final contra el local que tenía a Diego Gerbaudo, Jonatan Machuca, Alejandro Spalla, en preinfantiles. Con nosotros jugaba Lucas Faggiano, Fabian Sahdi.

Profesionalmente arranqué jugando la Liga Nacional “B” con Banco Nación en Buenos Aires.

En la temporada 2015-2016 debuté en la Liga Nacional “A” jugando para Ciclista Juninense.

Estuve en Hispano Americano de Río Gallegos, Adelante de Reconquista (Santa Fe), tres años en Ciclista, Lanús, Ferro Carril Oeste, Argentino, Platense, viajé a jugar a Suecia y finalmente recalé en Argentino.

En esta pasada temporada recibí un llamado de Matías Huarte que quería contarme en su equipo. Enseguida arreglamos y me sumé al Turco.

La campaña está siendo más que positiva. Comparando los niveles de los equipos que participan del certamen estamos muy bien. Marchamos en la mitad de la tabla, cumpliendo con los objetivos del club. Inclusive con el nivel que veníamos hasta la suspensión del torneo estábamos para un poquitito más, la química que agarró el equipo fue muy buena.

En mi opinión particular creo que el torneo va a ser difícil que se reanude. Entiendo que todos estamos ansiosos para volver a jugar. Pero primero está la salud y contra esto me parece que no hay nada. Ojalá todo mejore y sigamos, pero lo veo difícil.

Habrá que ver que pasa el año que viene. Argentino siempre me trató muy bien, es un lugar muy importante para jugar. Sin dudas que me quedaría, pero falta mucho todavía. Hay que tomarse las cosas con calma.

En esta Liga el jugador más determinante está entre el Penka Aguirre y Darquavis Tucker.

Y el mejor basquetbolista de todos los tiempos en el mundo es Michael Jordan, por lejos.