Cristian Amicucci: “Después de mi retiro me veo más en Santiago que en Junín”

El juninense Cristian Amicucci se convirtió en uno de los mejores internos de la Liga Nacional. Con su característica garra y mucha disciplina en los dos costados de la cancha, supo hacerse un nombre. El basquetbolista brindó una charla por Instagram y abordó algunos temas interesantes.

Su primera ida de Argentino

“Cuando siendo joven me fui de Argentino, mi nuevo destino en el viejo TNA era Quimsa de Santiago del Estero. Creo que fue una buena decisión. En Argentino había excelentes jugadores y por ahí irme a un TNA a ganar más protagonismo me sirvió. Yo siempre fui un jugador que entrenó y se esforzó mucho”.



Por qué nunca dejó las Ligas Argentinas

“La realidad es que algunos compañeros o conocidos que tuve sí probaron suerte en Europa, en Brasil o en otros lugares. Pero es verdad que después te cuesta mucho hacerte un nombre acá. Y yo decidí eso. Quise armar una carrera acá, me pareció lo mejor”.

Los silbidos

“Yo siempre trato de dejar todo en el lugar donde me contratan. Por eso es normal que a veces el hincha se sienta traicionado o algo por el estilo. No tengo problemas con los silbidos, es normal que un año te amen y al otro te odien. También dejé muchos amigos en los lugares donde estuve y nos han ayudado mucho. Por eso estoy agradecido a cada club”.

Su actualidad en Instituto

“Quiero mucho a Instituto, es un club modelo. Es una institución donde hice muchos amigos y mis nenes están muy a gusto. Tenemos un buen equipo. Hay mucha gente que nos ayuda, dirigentes comprometidos. Ferro también es un club donde la pasé bien y además uno que juega y siente que la familia está cómoda, es el doble de alegría.

Cuando me retire por ahí me veo más en Santiago del Estero que en Junín, hicimos muchos amigos. Pero uno nunca sabe, la carrera da muchas vueltas”.