A 8 años de la vuelta de Argentino a Primera

Fecha patria para escribir otra página de Argentino en el básquet grande de la República Argentina.

El viernes 25 de mayo de 2012 el Turco consiguió su último ascenso, el tercero, a la Liga Nacional de Básquetbol.

Tras la fase regular (2° en el TNA 1 Sur), eliminó en octavos de final a Rosario Central por 3 a 0, luego en cuartos superó a Alianza Viedma por 3 a 2 y en semis a Oberá TC por 3 a 2.

En el partido decisivo por el título cayó ante Unión Progresista de Villa Ángela (3 a 0).

Así fue al repechaje por el segundo ascenso, donde volvió a enfrentarse a Oberá Tennis Club (que venía de eliminar a Monte Hermoso Básquet) y le ganó por 3 a 0, concretando así su ascenso.

El plantel

El plantel lo integraron: Luciano Tantos, Javier Ceci, Leonardo Peralta, Santiago González, Julián Olmedo, Joaquín Gamazzo, Juan Cangelosi, Alejandro Spalla, Clarence Robinson, Eduardo Vasirani, Jonatan Slider, Mauro Araujo, Andrés Miguel, Sebastián Andollo, Ezequiel Villegas.

DT: Adrián Capelli; Asistente Técnico: Marcelo Alsina; Preparador Físico: Federico Martínez; Traumatólogo: Gabriel Vezzoso; Kinesiólogo: Juan Pablo Molteno; Utilero: Nicolás De Cunto.

Camino a la gloria

Fase regular T.N.A.

30-09-11 Argentino 72 vs. Firmat 58

03-10-11 Argentino 88 vs. Ciclista 87

07-10-11 Sport Club 83 vs. Argentino 88

09-10-11 R. Central 83 vs. Argentino 71

16-10-11 Argentino 74 vs. M. Hermoso 66

18-10-11 Argentino 81 vs. Alianza 79

30-10-11 Argentino 90 vs. Huracán 72

04-11-11 San Martín 89 vs. Argentino 87

06-11-11 Banda Norte 76 vs. Argentino 81

11-11-11 Argentino 82 vs. Sport Club 66

13-11-11 Argentino 91 vs. R. Central 79

15-11-11 Alianza 78 vs. Argentino 63

20-11-11 M. Hermoso 74 vs. Argentino 82

04-12-11 Huracán 93 vs. Argentino 65

11-12-11 Argentino 83 vs. Banda Norte 68

16-12-11 Bragado 73 vs. Argentino 78

18-11-12 Argentino 79 vs. Bragado 58

08-01-12 Ciclista 81 vs. Argentino 77

10-01-12 Firmat 58 vs. Argentino 76

TNA 1

13-01-12 Argentino 80 vs. Monte Hermoso 55

20-01-12 Huracán 77 vs. Argentino 89

30-01-12 Argentino 98 vs. Banda Norte 95

05-02-12 Alianza 79 vs. Argentino 78

10-02-12 Argentino 74 vs. Ciclista 79

17-02-12 Argentino 73 vs. Huracán 71

24-02-12 Banda Norte 89 vs. Argentino 84

02-03-12 Argentino 98 vs. Alianza Viedma 87

09-03-12 Ciclista 79 vs. Argentino 76

17-03-12 Monte Hermoso 95 vs. Argentino 76

Cuartos de final sur

21-03-12 Argentino 75 vs. Central 66

23-03-12 Argentino 82 vs. Central 60

26-03-12 Central 78 vs.Argentino 82

Semifinal sur

02-04-12 Argentino 91 vs. Alianza 78

04-04-12 Argentino 70 vs. Alianza 58

10-04-12 Alianza 86 vs. Argentino 80

12-04-12 Alianza 82 vs. Argentino 80

17-04-12 Argentino 72 vs. Alianza 67

Semifinal campeonato

20-04-12 Argentino 80 vs. Oberá TC 62

22-04-12 Argentino 73 vs. Oberá TC 72

25-04-12 Oberá TC 78 bvs. Argentino 70

27-04.12 Oberá TC 72 vs. Argentino 70

30-04-12 Argentino 81 vs. Oberá TC 65

Final por el título

06-05-12 Progresista 88 vs. Argentino 83

08-05-12 Progresista 102 vs. Argentino 100

11-05-12 Argentino 67 vs. Progresista 70

Repechaje segundo ascenso

20-05-12 Argentino 82 vs. Oberá TV 78

22-05-12 Argentino 67 vs. Oberá TC 59

25-05-12 Oberá 79 vs Argentino 84.