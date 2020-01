Salas, contento con los jóvenes del plantel

El entrenador de Ciclista Juninense, Fabricio Salas, concedió una nota para "La Liga" y se mostró muy conforme con las fichas U23 que integran su plantel. De hecho, uno de ellos, Maximiliano Tamburini, es su capitán. El Verdirrojo debuta en el 2020 este viernes ante Del Progreso, en el Coliseo.

Sobre Tamburini

El entrenador nacido en San Luis dijo lo siguiente: "Maxi es uno de los jugadores que al escuchar su nombre uno tranquilamente puede confundirlo con un mayor, por los importantes años que ya lleva dentro de la categoría y la trayectoria que ha sabido labrar a pesar de su marcada juventud. Y en algo no estaría tan alejado de la realidad, porque con tan solo 23 años está transitando su séptima temporada en la categoría. Ya es presente, una realidad. A pesar de su corta edad es un jugador referente de la categoría, un símbolo en el club. Tiene mucho carácter, siempre pensando en el equipo y con un rol muy protagonista. Su capacidad anotadora de larga distancia es muy importante, a esta gran virtud le ha incorporado el stop y tiro, el correr a cancha abierta y la lectura en los pick and roll, lo que lo hace un jugador ofensivo con muchas características. Esta temporada viene mejorando mucho en el aspecto defensivo, su intensidad y energía para defender todo el campo"



Conformidad con Cuevas, Colsani y Merlo

Fabricio Salas también tuvo palabras de elogio con Cuevas, Colsani y Merlo: ""Ignacio Colsani y Sebastián Cuevas, son jugadores con proyección, el club apostó a ellos para desarrollarlos. Trabajan muy bien el día a día, han tenido minutos de calidad en la Liga entrando a defender jugadores de jerarquía y produciendo cada vez más en ataque. Su capacidad de aprendizaje y el deseo por querer mejorar son sus puntos fuertes, lo que les permite crecer como jugadores y nos dan la confianza necesaria para que sean parte de la rotación del equipo. Silvano Merlo tiene 17 años, carácter y mucho potencial. Puede jugar de 1, 2 o 3. Tiene mucha lectura del juego, le gusta asistir a sus compañeros y se siente cómodo cuando tiene que anotar. Es un jugador talentoso y con potencia física, tiene un lanzamiento de 8/9 metros muy interesante, a cancha abierta es sumamente peligroso. Su punto a seguir mejorando es la defensa individual y colectiva. Sin dudas es uno de los jóvenes con más proyección en el país, dependerá de él, hoy va por el camino correcto".

Sin Stanfield

Es probable que Ciclista juegue sin una ficha extranjera en el debut ante Del Progreso. Kienston Stanfield tuvo problemas con el vuelo pero llegaría para el segundo partido, en Concepción, ante Parque Sur el 20 de enero.



Hoy

21 Unión (Sf) vs Barrio Parque

21.30 Ameghino vs Deportivo Norte

21.30 Rocamora vs Central Entrerriano

21.30 Petrolero vs Deportivo Viedma

21.30 Racing (Ch) vs Del Progreso

Jueves 16

21 Echagüe vs Barrio Parque

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Atenas

22 Rivadavia (Mza) vs Independiente (Sde)

Viernes 17

21.30 Ameghino vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Ciclista vs Del Progreso

21.30 Centro Español vs Deportivo Viedma

22 Villa Mitre vs Estudiantes (Ola)



Sábado 18

21 Sportivo América vs Unión (Sf)

21.30 Deportivo Norte vs Villa San Martín

Domingo 19

21 San Isidro vs Echagüe

21 Gimnasia (La Plata) vs Del Progreso

21.30 Atenas vs Estudiantes (Ola)

22 Villa Mitre vs Rocamora

Lunes 20

21 Sportivo América vs Villa San Martín

21.30 Deportivo Viedma vs Estudiantes (Ola)

21.30 Parque Sur vs Ciclista

Martes 21

21 Unión (Sf) vs Deportivo Norte

21 Central (Ceres) vs Ameghino

21.30 Oberá Tc vs Salta Basket

21.30 Atenas vs Rocamora



Enero para Ciclista

17/1 (L) Del Progreso

20/1 (V) Parque Sur

24/1 (L) Quilmes MdP

31/1 (L) Parque Sur

Febrero

03/2 (V) Dep. Viedma

05/2 (V) Atenas Patagones

09/2 (L) Estudiantes Olav.

13/2 (L) Rocamora

16/2 (V) Quilmes MdP

18/2 (V) Villa Mitre BB

22/2 (L) Racing Chivilcoy

25/2 (L) Central Entrerriano

29/2 (V) Del Progreso

Marzo

02/3 (V) Centro Español

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

19/3 (V) Racing Chivilcoy

22/3 (V) Rocamora

29/3 (V) Gimnasia La Plata

Abril

04/4 (V) Central Entrerriano.