Perdió Ciclista ante Unión en el debut en Mar del Plata

Comenzó ayer en cancha del club Unión de Mar del Plata, unos de los cuadrangulares de cuartos de final del Argentino de Clubes U17.

Ciclista Juninense debutó ante el local, Unión, y perdió por 66 a 61.

Hoy sábado a las 18, el Verdirrojo se enfrentará a Bahiense del Norte y cerrará mañana domingo a las 13 contra Ferrocarril Oeste de Capital Federal.

El cuadrangular reparte dos pasajes a las semifinales del Campeonato Argentino.



Juan Aquino, entrenador de Unión dijo: "A pesar del déficit en los juegos cerrados, ayer pudimos resolver bien el partido ante Ciclista Juninense.

Nos complicaron durante todo el desarrollo del juego y sacamos sobre el final una mínima luz de diferencias que nos permitió llevarnos el juego.

Este torneo va a ser muy parejo, pero con un juego adentro vamos a tener la chance de poder clasificar”.

Fixture

Hoy

18 Ciclista Juninense vs Bahiense del Norte

20 Unión de Mar del Plata vs Ferrocarril Oeste

Domingo 3

13 Ferrocarril Oeste vs Ciclista Juninense

15 Unión de Mar del Plata vs Bahiense del Norte

Mini

Hoy

10 Argentino vs Los Indios “A”

10 Los Indios “B” vs Cavul de Lincoln

10.30 El Linqueño vs San Martín

10.30 Ciclista vs Junín

10.30 Cavul vs Sarmiento.