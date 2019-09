Ganó El Linqueño y es único Líder

El Linqueño es el único líder del campeonato Clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol, tras ganar anoche en nuestra ciudad sobre San Martín por 75 a 67. Argentino, por su parte, goleó a Los Indios 87-58 y se mantiene arriba en la tabla posicional.

En tanto esta noche arranca la final zonal de la Liga Provincial U17, donde Ciclista Juninense recibe la visita de 9 de Julio –desde las 20- en el Coliseo del Boulevard. Detalle:

Anoche

U17 San Martín A 75 vs El Linqueño 52

Mayores San Martín 67 vs El Linqueño 75

U17 Argentino 65 vs Los Indios 77

Mayores Argentino 87 vs Los Indios 58

Hoy

Final zonal U17

Club Ciclista

20 Ciclista vs 9 de Julio

Jueves 5

Club Sarmiento

19 U17 Sarmiento vs 9 de Julio

21 Mayores Sarmiento vs 9 de Julio

Club San Martín

20 U17 San Martín “B” vs El Linqueño



Viernes 6

Club Porteño

21 Mayores Porteño vs Baigorrita

Club Argentino

19 U15 Argentino vs Los Indios

21 U19 Argentino vs Los Indios



Zonal U17

Club 9 de Julio

20 9 de Julio vs Ciclista



Sábado 7

Club Sarmiento

17 U15 Sarmiento vs 9 de Julio

19 U19 Sarmiento vs 9 de Julio

Club El Linqueño

17 U15 El Linqueño vs San Martín