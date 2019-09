Argentino debuta contra Platense en nuestra ciudad

Argentino debutará en Junín por el Torneo Sùper 20. Será el jueves 26 del corriente, en oportunidad de recibir al recientemente ascendido Platense.

Fixture

26-09 (L) vs Platense

02-10 (V) vs. Platense

03-10 (V) vs. Obras

06-10 (L) vs. Obras

11-10 (L) vs. Hispano Americano

18-10 (L) vs. Ferro

23-10 (V) vs. Ferro

25-10 (V) vs. Hispano Americano



Sigue Clancy

La Comisión Directiva junto a la sub comisión de básquet comunican que Sam Clancy volverá a vestir la camiseta de Instituto en la temporada 2019-2020 ya que acordó un año más en la institución albirroja.

En lo que será su cuarta temporada consecutiva con el número 50 en la espalda y el escudo de Instituto adelante, El Jefe retorna al albirrojo para sumarse al equipo dirigido por Sebastián Ginóbili.

Sam, se sumará a sus anteriores compañeros (Gaston Whelan, Pablo Espinoza, Santiago Scala y Dwayne Davis) y compartirá con Nicolas Romano y Martin Cuello.

El equipo del Sepo, ya se encuentra en la tercer semana de pretemporada y la noticia de Clancy cayó muy bien en los hinchas.