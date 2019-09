Ciclista recibe a Junín en primera división

Arranca esta noche la actividad basquetbolística local, con el partido de mayores entre Ciclista Juninense y Club Junín. Se miden desde las 21 en el Coliseo del Boulevard. Previamente juegan los cadetes menores (U17). Detalle:

Hoy

Club Ciclista

19 U17 Ciclista vs Club Junín

21 Mayores Ciclista vs Club Junín

Martes 3

Club San Martín

19.30 U17 San Martín A vs El Linqueño

21.30 Mayores San Martín vs El Linqueño

Club Argentino

19 U17 Argentino vs Los Indios

21 Mayores Argentino vs Los Indios

Miércoles 4

Final zonal U17

Club Ciclista

20 Ciclista Juninense vs 9 de Julio

Jueves 5

Club Sarmiento

19 U17 Sarmiento vs 9 de Julio

21 Mayores Sarmiento vs 9 de Julio