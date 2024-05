Los Indios visita mañana Chivilcoy para enfrentar a Colón

Tras la resonante victoria sobre Belgrano de San Nicolás por 88-72, en la noche del sábado, Los Indios no tuvo descanso.

Ayer comenzó a preparar el juego ante Colón de Chivilcoy, el que le tocará jugar de visitante.

En juego estará el último boleto a la siguiente fase de La Liga Federal, correspondiente al play in.

Colón no tuvo inconvenientes el sábado para derrotar a Independiente de Zárate por 89-49 y de esta manera obtuvo el pasaporte para enfrentar al Canario, mañana a la noche.

Goleadores

Matías Morera (C) 227 Erbel De Pietro (C) 211 Bautista Arrascaete (CLI) 193 Yago Sánchez (SOM) 195 Franco Lombardi (SM) 188 Axel Méndez (SOM) 184 Nicolás Rodríguez (RSN) 180 Sebastián Mena (SOM) 173 Bruno Carugatti (IZ) 168 Agustín Acuña (SM) 160 David Véliz (C) 154 Carlos Báez (RSN) 149 Samuel Diez (BSN) 145 Ammiel Márquez (SM) 145 Bautista Peralta (CLI) 144 Matías Rosas Castaño (RSN) 142 Howard Wilkerson (BSN) 131 Franco Farina (CLI) 123 Nahuel Del Valle (C) 118 Franco Marrone (IZ) 116 Lucas Lombardi (SM) 115 Guido Pinelli (CLI) 115 Ignacio Alimena (BSN) 110 Manuel Mira (CLI) 109 Valentín Imgratta (RSN) 104

Los cruces

Los cruces divisionales, al mejor de tres juegos, serán el sábado 18, martes 21 y eventual miércoles 22. Estas llaves serán así: 1° Zona A vs. 4° Zona B; 2° Zona A vs. 3° Zona B; 2° Zona B vs. 3° Zona A; y 1° Zona B vs. 4° Zona A. Por lo tanto, San Martín arranca el sábado 18 en La Pampa, ante Ferro Carril Oeste de General Pico. Luego tiene las revanchas en Junín. El otro cruce confirmado es Independiente de La Pampa vs Somisa de San Nicolás.