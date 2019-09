Sergio Hernández: “El equipo entero hizo un gran trabajo en el debut”

El entrenador Sergio Hernández y el base Facundo Campazzo dialogaron con la prensa luego de la victoria de Argentina. Ambos se refirieron (en inglés y castellano) sobre lo sucedido, el debut en el torneo, la presencia de Scola y diversos pasajes de juego. Hubo perlitas a la hora de responder en inglés para ambos protagonistas.

El bahiense comentó en el inicio que “Fue un juego especial, Huwan es una gran ciudad y hubo nervios. Es muy importante sentirse bien durante el partido. Corea es un equipo peligroso, no paran nunca y corren siempre la cancha y lanzan mucho de tres puntos. Usan bien su hombre interno (Ratliffe) para hacerlo. Tratamos de usar algunas defensas zonales en el primer tiempo y en el tercer cuarto Laprovittola logró anotar de tres puntos, abrió la ventaja y nos sentimos mejor”

Campazzo también se refirió en inglés al juego “Estoy muy contento por el resultado, el equipo entero hizo un gran trabajo. Fuimos muy agresivos en defensa, ellos corren muy rápido y tratamos de pararlos a ellos. Nosotros nos concentramos en eso, tenemos que mantenernos en movimiento y trabajando para el juego contra Nigeria” y agregó sobre su tobillo “Yo me siento realmente muy bien, hice trabajos de fisioterapia. Yo trato de dar mi 100% y hoy me sentí muy bien. Mi tobillo está muy bien” destacó el cordobés

Ambos fueron consultados sobre la presencia de Scola dentro y fuera de cancha.

“Es nuestro líder, y a veces un maestro para nosotros porque él siente lo que es un mundial. Es un top anotador de la Euroliga, jugó varios años en la NBA y cuatro Juegos Olímpicos por ende tiene mucha experiencia. Tiene 39 años y él se levanta temprano todas las mañanas, quiere ser mejor y mejor en cada práctica. Antes del Mundial, incluso antes de la preparación estuvo cuatro semanas en su country donde tiene una cancha y estuvo con un personal trainner trabajando muy duro, y levantándose seis de la mañana. Cuando uno como entrenador o Facu (Campazzo) como jugador ven a un líder como Luis, un ejemplo, no hablando sino como ejemplo”, comentó Sergio Hernández.

“Yo aprendo de él muchas cosas sobre el juego. Yo lo sigo en todos los partidos, en todas las prácticas, nosotros hablamos con él y tratamos de aprender de él siempre. Es un gran líder para nosotros” Comentó Campazzo quien recibió la felicitación de Oveja en plena Conferencia por su inglés.

Hoy ante Nigeria

En la madrugada de hoy, a las 5.30, Argentina enfrenta a Nigeria.



Ganaron Francia y Dominicana

Francia se llevó un duro encuentro inicial ante Alemania. Lo superó 78 - 74 luego de dominar a placer en la primera mitad. Fournier deslumbró con 26 pts seguido de M´Baye con 21 unidades. Del otro lado Voigtmann con 25 pts y Schroeder con 23 pts fueron los goleadores.

Francia hizo todo bien en el primer cuarto, desde lo ofensivo hasta lo más simple en defensa. Es que el equipo francés fue una topadora en el inicio del juego, marcando un parcial de 14-0 ante Alemania, que sintió de manera contundente ese golpe y que no pudo anotar puntos en ese primer segmento del juego hasta pasados los primeros 7min30seg.



Lo mejor del partidazo entre Francia y Alemania

En la segunda mitad, se vio lo mejor del repertorio de Alemania, mucho más suelto en ataque y con otra dinámica a la hora de atacar el cesto rival. Mientras Francia dependía de Fournier (26 puntos totales), el equipo alemán mantuvo su ofensiva activa con Voigtmann (autor de 25 unidades en el partido).

Así, Alemania ganó el tercer cuarto 30 a 23 y el último 24-19 y peleó hasta el final del juego, con baja efectividad en lanzamientos de dos puntos (32% ante el 50 francés), pero apostando a tiros de tres puntos (igualados en 45 por ciento).

Así fue que hasta los instantes finales el marcador no tuvo amplio dominador y con el 76-74 a favor de Francia con cuatro segundos por jugar, Fournier anotó dos libres que sentenciaron la historia 78-74 e hicieron respirar a un equipo que arrancó muy bien, pero que se fue desdibujando.

República Dominicana logró una exigente victoria para comenzar su camino mundialista. Superó a Jordania 80 - 76 tras dominar en la primera parte y sufrir en toda su plenitud en los instantes finales. Liz con 15 pts, seguido de Vargas con 12 pts fueron los mejores. Del otro lado fue descollante la actuación de Al Dwairi con 34 pts y 10 reb, seguido de Tucker con 24 unidades.