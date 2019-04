Gran victoria de Club Junín sobre El Linqueño

Club Junín le ganó un partidazo anoche a El Linqueño por 60 a 57. El albiazul viajó comodo en el primer tiempo donde se impuso 41-20. Pero se quedó sin piernas y sin gol en el complemento.

Junín, de la mano de Francisco Vargas, dio vuelta el resultado corriendo.

El campeonato se reanuda la semana que viene.

Anoche

U17 Junín 38 vs El Linqueño 63

Mayores Junín 60 vs El Linqueño 57

Martes 30

Club Sarmiento

19.30 U17 Sarmiento vs Porteño

21.30 Mayores Sarmiento vs Porteño

Club Argentino

19 U17 Argentino vs San Martín B

21 Mayores Argentino vs Deportivo

Club Ciclista

19 U17 Ciclista vs 9 de Julio

21 Mayores Ciclista vs 9 de Julio

Miércoles 1/5

Club Cavul

18 U15 Cavul vs San Martín

Club Porteño

18 U15 Porteño vs Sarmiento