Argentino se presenta en Río Gallegos

Argentino se juega una carta brava esta noche en Río Gallegos. Desde las 21 enfrenta a Hispano Americano, un durísimo rival que evita ser fagocitado por los equipos del fondo de la tabla posicional. De hecho trajo al pivot Kiril Wachsmann, en el último intento por salvar la categoría.

El escenario históricamente le sentó bien al Turco, aunque ahora los tiempos son distintos y las necesidades también.

Dirigen los capitalinos Daniel Rodrigo-Roberto Smith y el santafesino Danilo Molina.

Hoy

20 Atenas (Cba) vs San Lorenzo

20 Obras vs San Martín

21 Hispano vs Argentino

21 Quimsa vs Regatas

Mañana

20.30 Weber Bahía vs Boca

Lunes 29

20 Instituto vs San Lorenzo

20 Obras vs Peñarol

21 Ferro vs Argentino

21 Hispano vs San Martín

22 Olimpico vs Regatas

Martes 30

21.30 Atenas (Cba) vs Estudiantes (C)

22 La Unión Fsa vs Libertad

22 Quimsa vs Quilmes

Le resta al Turco

27/4 (V) Hispano Americano

29/4 (V) Ferro Carril Oeste

03/5 (L) Estudiantes Concordia

05/5 (L) Quimsa SdE

12/5 (L) Weber Bahía.