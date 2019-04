Doblete de Junín en La Plata

El seleccionado de la Asociación Juninense de Básquetbol derrotó ayer a La Plata y Esteban Echeverría en la doble jornada del provincial U15. Hoy enfrenta a Bahía Blanca.



Ayer

Junín 73 vs La Plata 58

Mar del Plata 54 vs Zárate-Campana 52

Bahía Blanca 70 vs Esteban Echeverría 29

Junín 67 vs Esteban Echeverría 54



Hoy

18 Bahía Blanca vs Junín (Atenas)

20 Zárate-Campana vs Esteban Echeverría (GELP)

20.30 La Plata vs Mar del Plata (Atenas)

Domingo 28

10 Zárate-Campana vs Junín (Juventud)

10 Mar del Plata vs Esteban Echeverría (Unión Vecinal)

12 Bahía Blanca vs La Plata (Atenas)