Ciclista Juninense recibe a Tomás de Rocamora

Ciclista Juninense enfrenta esta noche desde la hora 21 a Tomás de Rocamora, en un partido muy importante para los puestos en la tabla.

De ganar, el verdirrojo quedaría muy bien en las posiciones, encaminando la clasificación a playoff, su gran objetivo. Pero no la tiene fácil ya que el equipo de Varas tiene un plantel muy equilibrado y con mucho gol, por lo que el elenco de Jápez deberá estar muy concentrado.

Dirigen Roberto Smith, Cristian Salguero y Florencia Benzer (todos de Capital Federal). Como comisionado técnico actuará el profesor pampeano Mario Donda.

Dos dudas y la programación

Ciclista presenta dos dudas: en la entrada en calor probarán a Federico Giarrafa, con molestias muy grandes en el aductor, al tanto que Maximiliano Tamburini está pasando un cuadro de intoxicación (desde el último viaje del equipo) y tratarán que llegue a jugar.

La programación del fin de semana y lo que sigue en la semana, es la siguiente:

A las 20.30, Villa San Martín vs. Oberá TC.

21 hs., Central (Ceres) vs. San Isidro y Ciclista Juninense vs. Tomás de Rocamora

21.30, Petrolero vs Del Progreso

Mañana

21 hs.: Unión de Santa Fe vs. Sportivo América.

21.30 Salta Basket vs. Independiente (Santiago del Estero); Atenas vs. Centro Español y Rivadavia (Mendoza) vs. La Unión.

A las 22, Hindú Club vs. Oberá TC.

Martes 26, a las 22: Hindú Club vs Oberá TC.

Miércoles 27, desde las 21: Barrio Parque vs. Ameghino y Echagüe vs. Sportivo América.

21.30 hs.: San Isidro vs. Villa San Martín; Ciclista Juninense vs. Deportivo Viedma; Del Progreso vs. Gimnasia y Esgrima La Plata; y Estudiantes de Olavarría vs. Platense

Jueves 28: 21 hs., Centro Español vs. Gimnasia (La Plata); y a las 21.30. Parque Sur vs. Atenas.

Viernes 29: A las 21, Unión de Santa Fe vs. Central de Ceres; y a las 21.30, Echagüe vs. Independiente de Santa Fe.

Desde las 21.30: Lactear Tf vs. Villa San Martín; San Isidro vs. Deportivo Norte; Racing de Chivilcoy vs. Deportivo Viedma.

El sábado 30, 21,30 hs.:

Rivadavia de Mendoza vs. Ciclista Juninense; Petrolero vs. Gimnasia y Esgrima La Plata; y Rocamora vs. Atenas.