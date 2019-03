Ciclista se rehabilitó ante Tomás de Rocamora

Un Ciclista mucho más sólido en su estructura funcional derrotó anoche a Tomás de Rocamora por 77 a 72, en un partido muy parejo.

Ciclista Juninense no pudo hacer pie de movida en defensa y le costó tomar las marcas en la pintura. Por eso sufrió los embates de Rogelio de León Ramón (4 dobles, 1 simple) y las penetraciones de Facundo Gago (2 dobles, 2 simples). Por eso perdió 25 a 18.

Ya en el segundo cuarto el Verdirrojo mejoró sustancialmente la defensa, bajó a 15 goles a Tomás de Rocamora y se mantuvo en partido. Rogelio de León Ramón y Facundo Gago no convirtieron, entonces la visita debió sacar otros actores como el juninense Mauro Araujo y Manuel Olocco que lo mantuvieron arriba al cierre del primer tiempo 40-35.

Sin embargo Ciclista alcanzó a achicar la brecha pensando ya en un segundo tiempo distinto. Maximiliano Ríos (2 dobles, 2 simples) fue el nervio motor del equipo, acoplándose Corbin Jackson cuando se acordaron de pasarle la pelota.

Con un triple de Maximiliano Ríos y un doble de Leandro Cerminato, Ciclista empató en 40 apenas comenzó el tercer cuarto.

Pero no pudo quebrar el marcador sino hasta el minuto y medio final con un triplazo de Joaquín Giarrafa y un simple de Corbin Jackson (49-48).

Y en el cierre apareció Leandro Cerminato con seis puntos determinantes para un marcador de 54-51.

Los últimos diez minutos fueron palo y palo. Ciclista logró una mínima luz de diferencia con un triplazo de Joaquín Giarrafa (73-69) y después cerró el partido de acuerdo a los manuales.

Tomás de Rocamora lo peleó hasta el final, pero Ciclista siempre tuvo el resultado amarrado y lo llevó a buen puerto.

Este miércoles llega al Coliseo el Deportivo Viedma, con promesa de gran partido para ver.

Anoche

Villa San Martín 90 vs. Oberá TC. 79

Central (Ceres) 101 vs. San Isidro 75

Hoy

21 Unión de Santa Fe vs. Sportivo América.

21.30 Salta Basket vs. Independiente (Santiago del Estero)

21.30 Atenas vs. Centro Español

21.30 Rivadavia (Mendoza) vs. La Unión

22 Hindú Club vs. Oberá TC.

Mañana

Miércoles 27

21 Barrio Parque vs. Ameghino

21 Echagüe vs. Sportivo América.

21.30 San Isidro vs. Villa San Martín

21.30 Ciclista Juninense vs. Deportivo Viedma

21.30 Del Progreso vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

21.30 Estudiantes de Olavarría vs. Platense

Jueves 28

21 Centro Español vs. Gimnasia (La Plata)

21.30 Parque Sur vs. Atenas.

Viernes 29

21 Unión de Santa Fe vs. Central de Ceres

21.30 Echagüe vs. Independiente de Santa Fe.

21.30 Lactear Tf vs. Villa San Martín

21.30 San Isidro vs. Deportivo Norte

21.30 Racing de Chivilcoy vs. Deportivo Viedma.