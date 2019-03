Ciclista recibe al poderoso estudiantes de Olavarría, buscando una victoria revitalizadora

Ciclista Juninense se presenta esta noche desde las 21.30 para enfrentar a Estudiantes de Olavarría en el Coliseo del Boulevard. El verdirrojo, que tiene como gran objetivo clasificar a playoff, tiene una prueba importantísima y una chance única, porque los de abajo perdieron ya contra el equipo del Lobito Fernández y hoy, de ganar, Ciclista sacaría esa ventaja en la lucha del fondo.

Los de Leonardo Costa llegarán con una duda, ya que en el último enfrentamiento, Maximiliano Tamburini no pudo ser de la partida debido a una fuerte distensión que venía arrastrando y lo probarán esta noche.

Luego de este partido, Ciclista tendrá una final anticipada ante Gimnasia LP el próximo domingo que podría definir algunos aspectos internos del equipo.

Dirigen el cordobés Sergio Tarifeño, el chubutense Rodrigo Iñaki Reyes Borrás y el capitalino Franco Buscaglia.

Hoy

21.30 Salta Basket vs Ameghino

21.30 Ciclista vs Estudiantes (Ola)

21.30 Deportivo Viedma vs Petrolero

21.30 Rocamora vs Parque Sur

22 Independiente (Sde) vs Echague

Mañana

21 Central (Ceres) vs Deportivo Norte

21 Oberá Tc vs Unión (Sf)

Domingo 10

21 Independiente (Sde) vs Ameghino

21 Ciclista vs Gimnasia (La Plata)

21 Rivadavia (Mza) vs Estudiantes (Ola)

21.30 Atenas vs Petrolero

21.30 La Unión vs Rocamora

21.30 Racing (Ch) vs Platense