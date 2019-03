Argentino inicia una serie de partidos de local, esta noche, ante San Martín

Argentino se presenta esta noche en el Fortín de Las Morochas para iniciar una serie de 4 juegos como local. El primer contrincante es San Martín de Corrientes, el duro equipo dirigido por el cordobés Sebastián González.

El Turco tiene la imperiosa necesidad de triunfar, ya que hoy por hoy, se encuentra en puestos de playoff de permanencia y ganar de local es una misión que no puede dejar escapar.

Tras la llegada de Huarte, Argentino mejoró la defensa pero perdió en rotación de equipo (quedó un plantel más corto) y encima Waddell no quiso venir a jugar a la Argentina.

Dirigen desde las 21.30 el capitalino Daniel Rodrigo, el cordobés Sergio Tarifeño y el bahiense Javier Sánchez.

Hoy

21 Argentino vs San Martín

21.30 Estudiantes (C) vs Obras

Mañana

21 San Lorenzo vs Libertad

21 Weber Bahía vs Hispano

Sábado 9

19 Ferro vs Gimnasia (Cr)

21 Quilmes vs Instituto

21 Comunicaciones vs Obras

21.30 Estudiantes (C) vs San Martín

Domingo 10

20 Argentino vs Hispano

21 Boca vs Libertad

Lunes 11

21 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs Instituto

21.30 Comunicaciones vs San Martín

22 Olimpico vs La Unión Fsa

Argentino en marzo

07/03 Argentino vs San Martín

10/03 Argentino vs Hispano

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo