San Martín le ganó por la mínima a Argentino

San Martín de Corrientes cerró mejor el partido y se impuso a Argentino de Junín por 62 a 61.

Fue un cotejo donde el Turco siempre corrió de atrás con una diferencia de 5 puntos como estándar en el desarrollo del mismo.

El perímetro visitante hizo la diferencia en el primer cuarto (Faggiano y Harris) para un parcial de 16-10 y cuando Argentino ajustó afuera, en el segundo cuarto aparecieron los internos sanmartinianos (Robert-Wood) para mantener la diferencia 27-22.

En tercer cuarto fue un calco de lo que venía siendo el partido. Argentino se mantuvo en juego con algunos triples (Cangelosi-Mariani) y Lee Roberts (5 dobles) le dio todas las garantías al equipo correntino para seguir mandando en el marcador.

A falta de un minuto para terminar el partido, Argentino tomó por primera vez la posta del juego 60-59 (2 de Leron Black) y luego tuvo varias oportunidades para poner nocaut a su adversario de turno. No las supo aprovechar.

Robert y Harris le siguieron dando vida a San Martín y Argentino jugó su última bola demasiado mal, dejando el resultado en manos de su oponente.

Impecable arbitraje de Rodrigo-Tarifeño-Sánchez, en un partido sucio, de bajo goleo, difícil para dirigir.

Anoche

Argentino 61 vs San Martín 62

Estudiantes (C) 87 vs Obras 76

Hoy

21 San Lorenzo vs Libertad

21 Weber Bahía vs Hispano

Mañana

19 Ferro vs Gimnasia (Cr)

21 Quilmes vs Instituto

21 Comunicaciones vs Obras

21.30 Estudiantes (C) vs San Martín

Domingo 10

20 Argentino vs Hispano

21 Boca vs Libertad

Lunes 11

21 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs Instituto

21.30 Comunicaciones vs San Martín

22 Olimpico vs La Unión Fsa