El Verdirrojo visita el miércoles a Parque Sur

Ciclista Juninense se presentará el próximo miércoles en Concepción del Uruguay. Desde las 21.30 visitará a Parque Sur, en otro exigente compromiso.

Anoche

Oberá Tc 65 vs Lactear Tf 64

Ciclista 66 vs Petrolero 68

Independiente (SdE) 71 vs Barrio Parque 84

Hoy

21.30 Central (Ceres) vs Villa San Martín

21.30 Deportivo Norte vs Salta Basket

Miércoles 27

21 Echague vs Ameghino

21 Sp América vs Salta Basket

21 Platense vs Estudiantes (Ola)

21.30 Barrio Parque vs Hindú Club

21.30 Parque Sur vs Ciclista

22 Independiente (SdE) vs Villa San Martín.