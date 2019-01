Argentino cayó ante San Lorenzo de Almagro

En un partido sin equivalencias, San Lorenzo le ganó a Argentino y sigue invicto en La Liga Nacional de Básquetbol. El final fue 108-93 y Argentino volvió a tocar fondo en la tabla posicional.

Argentino luchó toda la noche contra un equipo superior y además tuvo que lidiar contra un arbitraje que, particularmente, no fue de los mejores que se vienen viendo en La Liga Nacional.



Se destacaron en el ganador Donald Sims (30) y Jerome Meyinsse (27). En Argentino Guido Mariani y Markeis Black Leron (19) y Nick Wiggins (18).

Más allá de esto hubo una mejora sustancial en el juego de Argentino que es lo positivo para rescatar, juntamente con el goleo superior a los 80 tantos en ambos partidos de esta gira capitalina.

Este sábado el Turco recibe la visita de Instituto Central Córdoba, desde las 21.

Anoche

San Lorenzo 108 vs Argentino 89

Estudiantes 70 vs Regatas 71

Mañana

21 Quilmes vs Peñarol

21.30 San Martín vs Comunicaciones

Viernes 18

22 La Unión Fsa vs Obras

22 Olímpico vs Ferro

Sábado 19

20 Libertad vs Estudiantes (C)

21 Argentino vs Instituto

21 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

21.30 Regatas vs Comunicaciones

22 Boca vs San Lorenzo

Le resta en enero

19/01 Argentino vs Instituto

24/01 Atenas vs Argentino

26/01 Instituto vs Argentino

31/01 Argentino vs Peñarol.