Argentino y un difícil desafío ante San Lorenzo

Argentino enfrenta a San Lorenzo esta noche como visitante, desde las 21. Los de Maffei necesitan imperiosamente sacar un partido fuera de casa y el desafío es enorme: sacarle el invicto al último tricampeón de la categoría. El Turco jugó bien tres cuartos ante Obras el último partido, pero fue muy mala su defensa en el último período y terminó cayendo.

El problema fuera de casa

Argentino tiene un grave problema: no pudo ganar fuera de casa en lo que va de la temporada. No lo hizo en el Súper 20 y tampoco en el comienzo de esta Liga, donde ya cayó en Concordia, Mercedes y Capital (ante Obras). El "Loro" Maffei tendrá que encontrarle la vuelta, porque el Azul ya perdió dos encuentros como local y debe recuperarlos en la ruta.

San Lorenzo invicto

El equipo de Gonzalo García ganó sus 7 encuentros hasta el momento y es el equipo más dominante del torneo. Tiene en sus filas jugadores de selección como Nicolás Aguirre, Marcos Mata, Jerome Meyinsse y Máximo Fjellerup, entre otros. ¿Podrá frenarlos el Turco?

Hoy

21 Quilmes vs Peñarol

21.30 San Martín vs Comunicaciones



Mañana

21 Quilmes vs Peñarol

21.30 San Martín vs Comunicaciones

Viernes 18

22 La Unión Fsa vs Obras

22 Olímpico vs Ferro



Sábado 19

20 Argentino vs Instituto

20 Libertad vs Estudiantes (C) 21 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

21.30 Regatas vs Comunicaciones

22 Boca vs San Lorenzo



Le resta en enero

16/01 San Lorenzo vs Argentino

19/01 Argentino vs Instituto

24/01 Atenas vs Argentino

26/01 Instituto vs Argentino

31/01 Argentino vs Peñarol