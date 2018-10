Ganó Junín y es escolta de 9 de Julio

Anoche continuó la actividad de Primera división por el campeonato Clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Club Junín derrotó en su casa a Argentino por 74 a 64 y quedó como escolta de 9 de Julio. Esta noche Sarmiento recibe a Deportivo Baigorrita, en Arias y Necochea.

Detalle:

Anoche

U15 San Martín 45 vs Porteño 64

U15 Junín 22 vs Argentino 54

Mayores Junín 74 vs Argentino 64

Hoy

Club Sarmiento

21 Mayores Sarmiento vs Baigorrita

Club Argentino

20 U17 Argentino vs Los Indios

Viernes 19

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño vs 9 de Julio

21.30 Mayores El Linqueño vs 9 de Julio



Sábado 20

Club Ciclista

18 U15 Ciclista vs Cavul

Lunes 22

Club Cavul

21 Mayores Cavul vs Junín

Club 9 de Julio

19.30 U17 Nueve de Julio vs Sarmiento

21.30 Mayores Nueve de Julio vs Sarmiento

Martes 23

Club Argentino

19.30 U17 Argentino vs Porteño

21.30 Mayores Argentino vs Porteño

Club El Linqueño

19.30 U15 El Linqueño vs Ciclista

21.30 U19 El Linqueño vs Ciclista

Miércoles 24

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs Argentino

Club Los Indios

21 Mayores Los Indios vs Junín

Club Ciclista

19.30 U17 Ciclista vs El Linqueño

21.30 Mayores Ciclista vs El Linqueño



Jueves 25

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios vs Junín

21.30 U19 Los Indios vs Junín

Club Cavul

19.30 U15 Cavul vs San Martín



Viernes 26

Club San Martín

19.30 U17 San Martín vs Cavul

21.30 Mayores San Martín vs Cavul

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio vs Sarmiento

Club Baigorrita

21 Mayores Deportivo vs El Linqueño