Argentino sigue sin ganar como visitante

Argentino no pudo ganar de visitante en este torneo Súper 20. Anoche lo goleó Gimnasia de Comodoro Rivadavia 92 a 55 en el Sur del país.

El Turco no pudo hacer pie desde el primer cuarto que perdió 24 a 8. La actividad de Dwight Lewis fue determinante para que el local se disparara en el marcador.

En los segundos diez minutos Argentino mejoró en el goleo con Jonatan Slider, Raheem Bowman y Nicholas Wiggins. Metió 20 puntos, pero no pudo parar las ofensivas oponentes recibió 18.

En este segundo cuarto Lewis sufrió un fuerte golpe en la cabeza y por precaución lo retiraron faltando 2' 47". Llevaba 13 puntos.

El tercer cuarto fue un calco del primero. Goleó Gimnasia por 25 a 10. Facundo Giorgetti y Juan Manuel Rivero, imparables.

El último cuarto fue un trámite. Ambos esperaban la chicharra final que dejó un resultado final de 92-55.

Este sábado Argentino cierra la fase regular en Junín, desde las 20, contra Weber Bahía Basket. En el repechaje el rival puede ser Quilmes de Mar del Plata.

Anoche

Quilmes 76 vs Weber Bahía 72

Gimnasia (Cr) 92 vs Argentino 55

Hoy

21 Hispano vs Obras Sanitarias

21 Peñarol vs Weber Bahía

21.30 Atenas (Cba) vs Olímpico



Viernes 19

21 Ferro vs Boca Juniors

21.30 San Martín vs Comunicaciones

21.30 Libertad vs Instituto

Sábado 20

20 Argentino vs Weber Bahía

22 Quilmes vs Peñarol

Domingo 21

21.30 La Unión Fsa vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs San Martín