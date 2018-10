Jápez: “Tenemos que tomarlo todos con mucha tranquilidad”

El entrenador juninense Eduardo “Chiche” Jápez habló con Pick&Roll luego del triunfo ante Regatas en la primera presentación del conjunto concordiense en el Gigante Verde.

-¿Cómo analizas esta nueva victoria y como local?

-Está claro que el equipo es virtuoso y me gusta mucho. En el primer tiempo nos hicieron cuarenta puntos, y en el segundo nos pusimos bien defensivamente y lo dejamos solamente en veinticinco. Es mérito de Estudiantes llevarse el partido. Dejar el marcador tan bajo habla bien del esfuerzo del equipo.

-¿Te gusta este Estudiantes o le falta algo más?

-Le falta elaboración. La temporada es larga y recién comienza. No hay que creerse que con estos tres partidos cerramos el torneo. Esto es un juego de una carrera de resistencia. Hoy pareciese que vamos encaminados. Falta mucho, soy muy autocrítico y sé que hoy el equipo no jugó de buena manera en la ofensiva. Pero habla bien del temple y el espíritu que tuvo.

-¿Se puede decir entonces que la clave del verde está en la defensa?

-No. A mí me gusta defender y eso está claro, me gusta plantear los partidos defensivamente tanto de local como de visitante. Es mi criterio y mi filosofía. Me gustaría ser un poco más ofensivo en cuanto a las sociedades que tenemos que ir formando pero hay que estar tranquilos.

-¿Estudiantes se plantea un objetivo para este Súper 20 teniendo en cuenta este arranque?

-Me parece que no hay que escaparse de la realidad. Yo no me escapo y el equipo tampoco. Hoy nosotros estamos con un objetivo que es la inserción de un equipo nuevo, porque es totalmente distinto esta temporada. Hoy nos encuentra una realidad de tres victorias, tenemos que tomarlo todos con mucha tranquilidad y saber que el camino es largo.