Los Indios recibe a San Martín

En la continuidad del campeonato clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol, esta noche Los Indios recibe la visita de San Martín.

Juegan desde las 21,30 en el estadio Tomás Corrado, con un preliminar de cadetes menores (U 17) desde las 19.30.

Hoy

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios vs San Martín

21.30 Mayores Los Indios vs San Martín

Club Sarmiento

19.30 U15 Sarmiento vs El Linqueño

Miércoles 3

Club Junín

21 Mayores Junín vs Ciclista

Club Los Indios

19.30 U19 Los Indios vs San Martín

Jueves 4

Club 9 de Julio

20 U15 9 de Julio vs Porteño

Club Cavul

21.30 Mayores Cavul vs Baigorrita

Club Junín

18.30 U15 Junín vs Ciclista

20.30 U19 Junín vs Ciclista