Japez: “Nos duelen estas 5 derrotas seguidas”

Eduardo Chiche Japez fue entrevistado luego de la derrota ante Boca Juniors y dejó varios conceptos que repasamos en Democracia.

“Nos duelen estas 5 derrotas seguidas, no es fácil perder esa cantidad. Pero no estamos en un abismo, sabemos el objetivo. Contra Boca hubo dos juegos: el primero no nos presentamos a jugar y en la segunda etapa demostramos amor propio”

Con respecto a la continuidad del torneo, el DT apuntó: “El objetivo lo sabemos, debemos ir partido a partido. El equipo demostró amor propio y tuvimos una charla contundente donde se manifestó un gran respaldo. Seguiremos trabajando muy duro, como siempre”

El Juninense no quiso saber nada con las excusas: “No hay excusas con el fixture o lesiones. No nos podemos detener en eso. Estamos preparados para ir juego por juego”

Por último, subrayó: “Junior Cequeira demostró estar a la altura físicamente, ha jugado dos partidos intensos. Tuvimos el equipo completo, así que en ese sentido queda seguir trabajando. Me quedo tranquilo con la adaptación de los muchachos”.

